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川普緊咬巴拿馬運河 穆里諾：前總統與中國建交須負責

中央社／ 瓜地馬拉市30日專電
巴拿馬總統穆里諾。路透
巴拿馬總統穆里諾。路透

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）訪問前夕，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）公開表示，川普對於中國掌控影響巴拿馬運河的質疑，都要歸咎於前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）決定和中國建交。

穆里諾30日在記者會上回答巴拿馬和中國關係的提問時，點名前總統瓦雷拉，必須對現在美國針對巴拿馬運河所引發的問題「負起責任」。因為就是瓦雷拉在任內與中國建交，而且過程是一場「不透明」的談判。

穆里諾強調，瓦雷拉和中國建交過程牽涉到數百萬美金，但卻無人深究，瓦雷拉必須自己出來說清楚講明白，他和中國到底做了什麼。

穆里諾也承認，中國對巴拿馬經濟有重大的影響力，但「美國仍然是巴拿馬最重要的戰略夥伴，巴拿馬也會繼續優先考量和美國的關係」。

瓦雷拉2017年6月宣布和台灣斷交，並與中國建交。瓦雷拉在同年11月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」，也是第1個參與「一帶一路」基礎建設的拉丁美洲國家。

隔年12月，中國國家主席習近平訪問巴拿馬期間，巴國政府宣布將14億美元（約新台幣450億元），興建橫跨運河的「巴拿馬第四大橋」合約，交由「中國交通建設公司」，以及旗下的「中國港灣工程公司」共同建造。

不過瓦雷拉在2020年被巴拿馬政府指控涉及貪污洗錢，並且收受非法政治獻金，出境受到限制。美國國務院也因瓦雷拉在2009年至2019年擔任巴拿馬副總統與總統任內，收取賄賂協助廠商不當取得政府合約「涉及嚴重貪汙」，被列入禁止入境美國的黑名單。因此瓦雷拉在和中國談判建交期間，是否也收受不當利益，再度引起質疑。

美國國務卿盧比歐將於2月1日晚間抵達巴拿馬，並將於2月2日中午會見穆里諾。巴國主流媒體形容「巴拿馬正處於兩個巨人之間的鬥爭之中」，而盧比歐此行帶給巴拿馬「緊張、沉默與象徵意義」。

巴拿馬政界人士分析，美方可能要求擁有運河兩個港口特許經營權的中國企業「香港長江和記實業」退出運營，而美國以確保運河安全為理由，在運河地區派駐軍事特遣部隊，同時促使巴拿馬在加打擊毒品以及非法移民上，加強和美國政府合作。

巴拿馬運河 美國 關係

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