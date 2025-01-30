川普促擴建關達那摩灣移民中心

美國總統川普廿九日簽署頒布任內第一項立法，要求拘留任何被指控、逮捕或定罪的非法移民。他也要求擴建位於古巴東部關達那摩灣的移民中心，以拘留非法入境的罪犯。

川普簽署由美國兩院今年通過的「拉肯．萊利法案」（Laken Riley Act），成為川普第二任簽署頒布的第一項立法。

該法要求聯邦官員拘留任何因行竊、暴力犯罪或殺人等罪行被指控或逮捕的非法移民；若聯邦官員選擇釋放，或未拘留被勒令出境的非法移民，該法也賦予州檢察官提告的權力。拉肯萊利法案取名自萊利，她去年在喬治亞州大學校園內跑步時遭非法移民殺害。

該法被視為聯邦移民與海關執法局（ＩＣＥ）及各州政府打擊「非法外國人」犯罪的有力工具，也符合川普要求停止「抓了又放」的移民政策。

川普在簽署前發表談話，除了感謝兩黨都支持通過法案，還提到ＩＣＥ已逮捕上千名非法移民的罪犯，其中包括幫派成員、人口販子、兒童性侵犯者、恐怖分子和殺人犯。

川普說，美國軍機將把危險和非法的外國人遣返他們的國家；川普還說哥倫比亞政府日前拒絕讓這些非法移民入境，但在他揚言對哥倫比亞課高關稅後，才改變心意。

川普表示，其他國家也可能對美國遣返非法移民的動作回以強硬措詞，但強硬措詞沒任何意義，這些國家全都必須接受被遣返的非法移民，而且還得樂意這麼做。川普也說，他將要求美國國防部和國土安全部在關達那摩灣擴建可容納三萬人的移民設施。

白官廿九日晚間也發布備忘錄，要求這二個部會擴大關達那摩灣移民作業中心的空間容量，用於拘留非法入境美國的罪犯。該中心預料將交由ＩＣＥ管理。白宮指稱，該備忘錄旨在阻止邊境入侵、消除犯罪毒販集團，以及恢復國家主權。