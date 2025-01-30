凍結聯邦撥款、援助 不到2天喊停

對川普政府廿七日宣布暫緩發放聯邦撥款、貸款及援助，白宮廿九日中午左右就宣布暫緩實施，但強調仍會持續審查資金運用。川普政府宣布不到二天的政策出現大轉彎。

白宮管理與預算局（ＯＭＢ）代理局長韋斯（Matthew Vaeth）廿七日向聯邦機構發出備忘錄，下令凍結所有聯邦貸款、援助及撥款以待檢討，確保符合美國總統川普的政策。對此，除了國會強烈反彈，專家也批評違憲，還有倡議團體因此告上法院。

該備忘錄要求聯邦機構檢視逾二千六百項的計畫，涉及教育、氣候變遷、醫療和國防等廣泛領域。

儘管前述凍結政策突喊停，但白宮發言人李維特強調，與（拜登政府時）「覺醒」政策有關的補助經費與貸款仍暫停發放。原定自廿八日下午五時起生效，但華府聯邦地區法院法官阿里汗在生效前夕裁定禁制令，並預定二月三日審理。

據韋斯廿九日對聯邦機構發布的簡短備忘錄，廿七日發出的第Ｍ-25-13備忘錄已撤銷。李維特同日也對媒體聲明，由於法官裁定禁制令，ＯＭＢ決定撤回廿七日的備忘錄，以免該裁定造成外界對聯邦政策出現混淆，以及媒體不實報導，還「可讓法院不再審理此案」，讓川普政府聚焦執行管控聯邦支出的行政命令。

李維特不忘強調，川普自廿日起簽署有關聯邦經費的其他行政命令仍全面有效，所有聯邦機構開支都將進行檢討。未來幾周、幾個月還有更多行政命令會陸續推出，旨在終結聯邦支出嚴重浪費。

川普廿九日在白宮記者會指稱，凍結撥款旨在快速檢查是否有詐騙、不實申報、浪費或濫用等在政府部門存在已久的歪風。例如花五千萬美元為加薩走廊居民買保險套，還有一點八億美元的「多元、公平及包容」（ＤＥＩ）訓練計畫均已刪除，凍結的十七億美元對外援助款項中，則有四千萬美元原本要捐給世衛組織（ＷＨＯ）。

但非營利組織「國際醫療團隊」（ＩＭＣ）聲明，美國政府至今提供的資助從未用於採購或發放保險套。據美國國際開發總署去年公布的報告，該機構自二○一九年起從未向中東任何國家或地區提供保險套。

另外，對川普政府廿八日發布備忘錄，提出聯邦雇員自願離職可拿八個月遣散費，代表約十五萬名聯邦僱員的國家財政僱員工會對其成員表示，辭職備忘錄旨在「引誘或嚇唬你辭職」，工會方面強烈呼籲各位別因此辭職。