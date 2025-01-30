川普簽教育行政命令 美媒：以聯邦資金控制教育

美國總統川普今天續簽行政命令。美媒分析，川普意在控制教育，以預算為手段，限制教授性別意識與種族平權意識、支持私立及宗教學校，並加強監控挺巴勒斯坦的學生，甚至可將他們驅逐出境。

川普（Donald Trump）今天簽署多項與教育相關的行政命令。其中一項題為「結束K-12教育的激進灌輸」的行政命令指出，學校長期對學生灌輸「反美、顛覆性、有害、虛假」的意識形態，同時也侵犯父母的基本權利。

「例如，在未經家長同意或參與下，引導學生透過手術或藥物改變身體（性別），或允許男性進入專為女性使用的私人空間。」

這項行政命令要求，美國教育部等機構應在90天內提出終止「灌輸」的策略，包括教授性別、種族等平權意識的K-12（5-18歲）學校，將停止對其提供聯邦資金。

這項行政命令表示，將恢復川普首任內成立的「總統顧問1776委員會」（President's Advisory 1776Commission），以推動愛國教育；將設立「總統1776獎」，每兩週以「美國建國250年」（2026年）為題舉辦講座。

川普簽署的另一項行政命令「擴大家庭的教育自由與機會」，要求教育部等機關指導州政府，運用聯邦政府提供可供自由裁量使用的基金，幫助家長選擇讓學生讀私立學校、或以信仰為基礎的學校，不一定要念公立學校。

另外，川普簽署「打擊反猶太主義額外措施」行政命令，這是他首任內發布「打擊反猶太主義」行政命令的補充，也為應對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列後，美國校園反猶太歧視加劇的措施。

這項行政命令指示各聯邦機關，60天內須提出遏制或打擊反猶太主義的報告，在各自的權限內擬定可能採用的民事與刑事措施。

根據這項行政命令，美國國務院、教育部與國土安全部等應協助高等教育機構了解，參與反猶太主義活動者在某些情況下可能觸法、有驅逐出境風險。讓學校知道他們應監督參與者，並提出報告，以利當局調查，必要時將參與者驅逐出境。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普簽署內容廣泛的行政命令，意在控制學校如何教授種族與性別議題，將更多稅收資金分配給私立學校，並驅逐在大學校園支持巴勒斯坦的學生。

華郵指出，川普的支持者歡迎這些行政命令，認為這可反擊學校灌輸年輕人自由主義思想。反對者則指控川普「灌輸」相反的價值觀，並預測將遭遇法律挑戰。

在賓州大學教授教育歷史的齊默曼（JonathanZimmerman）告訴華郵，「聯邦政府能否這樣影響課程，很有爭議」。如果真的這樣做，將創下首例。

保守派家長團體「爭自由媽媽團」（Moms forLiberty）共同創辦人賈斯提斯（Tiffany Justice）支持川普的做法，認為新政策可「讓家長重新掌握孩子們生活中每個面向」。

紐約時報（The New York Times）強調川普要加強「愛國教育」；限制教授性別意識與種族平權意識，則是為了引導學校教育接受共和黨理念。

報導指出，這兩年以哈戰爭在大學校園引發支持巴勒斯坦浪潮，許多大學因此批評或限制這類活動，甚至有大學把批評以色列就視為反猶太。聯邦政府要調查學生、甚至將其驅逐出境，會對言論自由產生寒蟬效應。