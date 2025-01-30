快訊

初二嘉義大埔規模5.6地震 氣象署：0121餘震、不排除還有大規模餘震

除夕悲歌！台中男嬰臍帶還未脫落溺斃大排 路人嚇壞

江浙滬上班族「周末遊日」夯 1年去13次不只因為成本低

川普下令擴大關達那摩灣拘留所 將關押3萬非法移民

中央社／ 華盛頓29日專電

美國總統川普今天指出，將擴大美國在古巴關達那摩灣海軍基地的拘留所，最多將可收容3萬名「最惡劣的非法移民罪犯」。非法移民一旦被關在關達那摩灣，將難以脫身，難以再回到美國。

川普（Donald Trump）今天簽署備忘錄，指示國防部與國土安全部擴建位於古巴東部的關達那摩灣（Guantanamo Bay）拘留所，使收容人數增加至3萬人。

美國2001年9月11日遭恐怖攻擊後，時任總統小布希（George W. Bush）在關達那摩灣建立軍事監獄，主要關押與911事件及其他恐攻案件相關的嫌疑人和戰俘。該地因未經審判而長期拘禁囚犯，且有酷刑指控，而成為惡名昭彰的象徵。

川普今天在白宮簽署「萊肯．萊里法案」（LakenRiley Act）前，提到將關達那摩灣海軍基地拘留所用於關押非法移民的構想。

「萊肯．萊里法案」是川普簽署的第一部法案，法案名稱為喬治亞州22歲女大學生的姓名，她去年2月被有犯罪紀錄的委內瑞拉非法移民殺害身亡。根據此法案，涉嫌偷竊、暴力行為的非法移民定罪前將被拘留，也可能被遣返。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，川普說，該法案將擴大因「輕微財產犯罪」被拘留的移民人數。關達那摩灣的大規模拘留所將關押「對美國人民構成威脅的最惡劣非法移民罪犯」，將會是「難以脫身」的嚴峻場所。

川普說，有些非法移民的母國不值得信任，這些人被遣返後，可能再回美國。「我們不希望他們再回來」，會把這些人送到關達那摩灣。

另外，華郵報導，國土安全部長諾姆（KristiNoem）今天撤除前總統拜登（Joe Biden）延長約60萬委內瑞拉移民「臨時保護身分」（TPS）的措施。這將使他們失去工作許可，面臨被遣返命運。

華郵報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）不接受美國遣返的委內瑞拉移民。與川普友好的美國聯邦眾議員沙拉薩（María Elvira Salazar）表示，川普正與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）協商，由薩爾瓦多接收與委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren deAragua）有關的非法移民。

川普 移民 美國

延伸閱讀

川普下令擴建關達那摩灣拘留中心！揚言關押3萬非法移民

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不急於調整利率

川普對付中國大陸 彭博爆恐連輝達這款降規版晶片也不准賣

簽署任內第一項立法 川普重申把非法移民送回家

相關新聞

簽署任內第一項立法 川普重申把非法移民送回家

美國總統川普29日簽署頒布任內第一項立法，要求拘留任何被指控、逮捕或定罪的非法移民；川普也重申會把非法移民送回家，「這些...

「我們太依賴台灣」 美準商務部長：將檢討對半導體業補貼

美國總統川普屬意的商務部長人選盧特尼克今天指出，將檢討對美國半導體製造的補貼，做出對的決定。他也強調推動美國本土半導體製...

川普對付中國大陸 彭博爆恐連輝達這款降規版晶片也不准賣

彭博（Bloomberg News）報導，知情人士透露，川普政府正考慮收緊輝達（NVIDIA）晶片銷往中國的限制，可能將...

加徵關稅遏止科技 美準商務部長：將阻北京取得輝達晶片

美國準商務部長盧特尼克今天表示，DeepSeek使用美國AI模型和及輝達公司（Nvidia）的晶片進行開發，他將會阻止這...

川普精簡聯邦政府

美國白宮發言人李維特廿九日聲明，川普政府準備提供「延期辭職」（deferred resignation）機會給二百萬名聯...

川普簽行政命令 限制19歲以下兒少性別轉換

美國總統川普今天簽署行政命令，限制19歲以下兒童及青少年取得性別轉換（gender transition）醫療程序。這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。