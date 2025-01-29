川普簽行政命令 限制19歲以下兒少性別轉換

美國總統川普今天簽署行政命令，限制19歲以下兒童及青少年取得性別轉換（gender transition）醫療程序。這是他重新執政以來，針對跨性別者所採取的最新行動。

法新社報導，川普一週前在就職演說中提到，他的政府將只會承認男女兩種性別，此舉觸及美國文化戰爭的核心議題。

川普的行政命令指出：「今天，全國各地的醫療專業人士對愈來愈多易受影響的兒童實施致殘及絕育處置。這項危險趨勢將成我們國家歷史的汙點，必須終止。」

這道命令指出，當今美國政策是「不資助、贊助、推廣、協助或支持將孩童從某個性別變成另一性別的所謂『轉換』」。

這包含他稱為「化學去勢與手術致殘」的青春期阻斷劑（puberty blocker）、荷爾蒙療法及變性手術。

川普的行政命令同時指出，政府現在將「嚴格執行所有禁止或限制這些有害而且改變人生的程序的法律」。