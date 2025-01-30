美國白宮發言人李維特廿九日聲明，川普政府準備提供「延期辭職」（deferred resignation）機會給二百萬名聯邦政府雇員。若無意繼續在聯邦政府工作，即可提出申請另謀高就，聯邦將發放八個月的離、退職金。

雇員留任 職位不保證存在

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）引述一位聯邦政府高官說法，預估有百分之五至十的聯邦員工辭職，將可撙節一千億美元（約台幣三點三兆元）。

該聲明寫道，「若他們不想上班，不願致力讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ），那這些雇員可自由選擇不同的生涯規畫，川普政府將提供很慷慨的離退職金」。

川普政府會將相關的「優離優退」方案以電郵寄給所有聯邦員工。該電郵附有辭職信草稿供收件人參考。若有人想辭職，即可用「辭職」一詞回信。申請辭職的期間將自廿八日至二月六日。

該電郵寫道，「若你選擇留任現職，聯邦政府會感謝你重新聚焦於竭盡全力服務美國人民。聯邦政府此次無法給你以下充分保證，即你個人的職位或單位一定會繼續存在。但若你的職位（日後）被裁減，（屆時）會獲得有尊嚴的待遇以及該職位應有的保障」。

法新社廿九日報導說，川普政府此舉看似受美國科技富豪馬斯克所啟發。馬斯克自廿日起執掌川普政府新設的政府效率部。

撙節措施 似乎受馬斯克啟發

馬斯克收購社群媒體推特並改名為Ｘ後不久，也寄出類似電郵給Ｘ員工，詢問他們是否要繼續在他擁有的Ｘ工作。白宮官員婉拒證實馬斯克是否參與此一「延期辭職」的政策，但前述寄給全體聯邦雇員的電郵標題是「前途分叉點」，正好和馬斯克擁有的一件藝術品名稱相同。

另外，對川普就任後簽署暫停聯邦資金撥款的行政命令，聯邦地區法官阿里漢廿八日趕在該行政命令生效前幾分鐘裁定暫緩執行，讓數千個聯邦補助計畫免於斷炊。法院二月三日將再對此審理。

該命令原定廿八日下午五時生效。有倡議團體主張，這將對從醫療照護到道路施工等各項計畫造成重大影響而告上法院。美聯社同日報導說，川普政府凍結的資金總額可能達數兆美元，並可能使多項衛生醫療研究、教育計畫及其他許多倡議陷入混亂。

在野痛批 剝奪數千萬人醫保

民主黨大老、聯邦參議院少數黨領袖舒默對此聲明，川普政府延誤提供全美每個社區重要資金的支持計畫是公然違法，導致美國出現更多的違法與混亂，民眾將因此付出代價。

民主黨籍聯邦參議員魏登也指稱，全美五十州的醫師已無法從醫療補助中取得款項。他在Ｘ發文批評「這是公然企圖在一夕之間剝奪數千萬美國人民的醫保，這會害死人」。白宮發言人李維特則在Ｘ回應，醫保入口網站雖暫時中斷，但很快將恢復上線。