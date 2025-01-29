川普新措施再碰壁 美法官暫緩凍結聯邦援助

川普凍結數千億聯邦援助金的計劃原定在週二（1月28日）下午5點生效，但隨即引發多州政府及倡議團體不滿、提出訴訟。美國聯邦法官阿裡汗（Loren AliKhan）在聽取倡議團體主張後，同意川普此舉可能會破壞醫療保健到道路建設等一系列項目，裁定暫緩實施，並計劃在2月3日重新審理。

27日晚間，川普政府向聯邦機構下達了暫停聯邦撥款及貸款的命令，可能會衝擊教育、醫療保健、住房援助、救災和其他依賴聯邦資金運轉的計畫。

白宮發布給各政府機構的備忘錄中則表示，公務員「有責任讓聯邦支出和行動與美國人民的意願保持一致，也就是總統優先事項所傳達的」。備忘錄也稱，這些措施包括「結束『覺醒』和政府武器化」等目標，其中有部分命令旨在削弱環境保護以及「多元、平等和包容性」（DEI） 的努力。

根據路透社看到的政府文件，司法部將暫停40億美元的資金，其中包括對國家失蹤和受虐兒童中心的援助。但目前尚不清楚是否會影響其他包含科學研究、高速公路建設、教育和戒毒協助計劃等，價值數十億美元的資助項目。

28日，國家非營利組織委員會、美國公共衛生協會等，多個非政府組織提起訴訟，稱川普政府凍結聯邦預算的計劃「僅透過記者的報導公開，幾乎沒有提前24小時通知」，批評該命令「缺乏任何法律依據或最基本的理由」。

負責監督美國聯邦預算的管理和預算辦公室（OMB）代理主任表示，凍結資金是「暫時的」且「必要的」，目的是為了確保所有資金符合川普就任後簽署的行政命令。

醫療補助受衝擊

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）28日向記者指出，凍結援助金並不是全面停止支出，而是為了確保「花費的每一分錢都不會與總統的行政命令和行動相衝突」，強調向年長者提供的社會安全或醫療保險不會受到影響，直接針對個人提供的援助，例如針對低受入者的福利計劃和糧食援助也會持續進行。

但紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，包括紐約州在內的20個州已被排除在醫療補助系統之外，該系統為數百萬低收入美國人提供醫療保健。

俄勒岡州民主黨參議員沃登（ Ron Wyden）也表示，各州的醫療補助線上入口網站均已癱瘓。他在社交媒體上發文稱：「這是公然企圖在一夜之間剝奪數百萬美國人的醫療保險，會導致人員死亡。」

萊維特則在社群媒體上發文澄清，醫療款項仍會獲得處理，「我們已經確認沒有任何付款受到影響」，並說網站「很快就會恢復服務。」

據統計，美國有超過7000萬人透過醫療補助獲得醫療保險，由各州和美國聯邦政府共同支付。

凍結資金引「違憲」爭議

在川普宣布凍結聯邦援助金後，在野的民主黨人士批評，該項措施「非法侵犯」國會在聯邦支出方面的權威。不少民主州檢察長也針對該命令提起訴訟，主張凍結聯邦資金違反美國憲法，並將對大部份依賴聯邦援助的州產生「毀滅性影響」。

法律專家表示，川普凍結聯邦資金可能違反美國憲法，因憲法賦予國會「財政權」，意味著國會可以決定如何使用政府資金以及資助哪些項目的權力。

但川普在競選期間宣稱，他認為總統有權為「不喜歡的項目扣留資金」。由他提名的白宮預算主任沃特（Russell Vought）尚未獲得參議院投票確認，此前，沃特領導的智庫曾主張國會不能要求總統支出。民主黨議員試圖持續延後對沃特的提名進行投票，但仍需要共和黨支持才能否決該項提名。

這也是川普上任以來，法院第二度針對他提出的命令實施暫緩決定。此前，美國聯邦法官裁定川普取消「出生公民權」的行政命令「公然違憲」，宣布暫緩實施。

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