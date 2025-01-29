DeepSeek橫空出世 白宮：川普有信心美國重回主導地位

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

中國大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布新AI模型，其成本遠比OpenAI低廉，引起全球關注；美國白宮28日表示，美國總統川普有信心美國能重回主導地位。

針對「深度求索」近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，成本遠比同等性能的AI模型低廉，川普27日持樂觀態度，認為這是好事，意味AI發展的成本將變低。

川普表示，假如這項成果屬實，他正面以待，因為美國企業也做得到，未來不必再花這麼多錢來達到相同的結果。

川普上台後，白宮28日舉行首場公開記者會，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，川普相信這對美國AI產業是一記當頭棒喝（a wake-up call）。

李威特說，由於前任政府毫無作為，才讓中國大陸得以快速發展這項AI模型；李威特指出，川普上任後已簽署多項行政命令，撤回部分對美國AI產業的繁重限制，同時任命薩克斯（David Sachs）為首任白宮AI和加密貨幣主管（Czar）。

李威特說，川普有信心美國將重回AI產業的主導地位。

中國大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布新AI模型，其成本遠比OpenAI低廉，引起全球關注；美國白宮28日表示，美國總統川普有信心美國能重回主導地位。路透
中國大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布新AI模型，其成本遠比OpenAI低廉，引起全球關注；美國白宮28日表示，美國總統川普有信心美國能重回主導地位。路透

DeepSeek OpenAI 川普 白宮 美國

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