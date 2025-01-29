川普：98%晶片生意去台灣

美國總統川普廿七日表示將提高電腦晶片、半導體、藥品與鋼鐵等產品的進口關稅，讓這些產品能夠回到美國生產；川普再次點名台灣，認為有九十八％的晶片生意都去了台灣。

共和黨籍國會議員廿七日在佛州邁阿密舉行會議，川普致詞表示，晶片製造業離開美國、跑去台灣，「我們希望他們回來，我們不想補助他們數十億美元，就像拜登實施的荒唐計畫」。

「進入美國市場應付錢」

川普在談話中表達對課徵關稅的支持，他說，外國製造商對美國毫無貢獻，想進入美國市場就應該付錢。川普以北卡羅來納州的家具業為例，現在已經幾乎被中國大陸消滅。川普說，這些產業都將回歸，美國將對這些傷害美國的國家課徵關稅，美國人將再度擁有財富。

川普以美國汽車產業為例，加拿大和墨西哥正搶走美國的生意；川普指出，外國公司在墨西哥等地設廠，再把汽車以零關稅或低關稅的方式販售到美國。

川普表示，美國將針對外國生產的電腦晶片、半導體、藥品、鋼鐵課徵關稅；川普說，這些公司應該到美國來生產。川普提到晶片時，指有九十八％的晶片生意都去了台灣。

川普說，他不會像拜登一樣給這些公司錢；川普指出，這些公司已經很有錢了，他們說不定只會拿這些錢去其他國家投資；川普說，這些公司需要的是到美國生產的誘因，而他們的誘因就是不想被課徵高額的關稅或稅金。

「新稅率足以保護國家」

川普說，「我們必須將生產帶回我國；大家知道我們曾一天造好一艘船，如今卻連一艘都造不出來。我們不知道自己到底在幹嘛。（生產）全都（外移）到其他地方」。他致詞時還將自己的關稅計畫與美國前總統麥金里一八九○年代末期推行的高關稅政策相提並論。

川普廿七日晚間在空軍一號對記者說，還沒敲定對鋼及其他金屬加徵關稅的數字，但他強調相關新稅率「會足以保護我們國家」，並示意自己仍打算對一切輸美商品實施設定「樓地板」的普遍關稅，如同他去年在總統選戰時的政見。

美國參議院廿七日表決通過川普提名六十二歲的對沖基金經理人貝森特出任財長，貝森特將致力在國內減稅和對外加徵關稅。

英國金融時報廿八日引述四位知情人士報導，貝森特正推動對外國輸美商品課新的普遍關稅，稅率從百分之二點五起逐步上調。川普則表明他想要的普遍關稅稅率比百分之二點五還高很多。該報導指出，川普揚言對輸美半導體課高關稅的措施將難以執行，因為這會對仰賴諸如台積電之類晶片製造商的科技公司造成衝擊。

針對川普點名要對進口半導體課徵關稅，我經濟部昨天表示，台美半導體等科技產業高度互補，未來持續關注美方政策，確保台美產業與國家利益都能互利發展。