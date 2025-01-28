美參院通過貝森特任財長

美國聯邦參議院27日通過財政部長提名人貝森特（Scott Bessent）的任命案，接下來貝森特將必須以細膩且平衡的操作，在減稅的同時、又能控制政府赤字，並且在推動加徵關稅計畫時，不要損及經濟成長。

參議院以68票贊成、29票反對，確認由貝森特出任財政部長，其中68張支持票包括所有共和黨籍參議員、15位民主黨籍參議員和一位獨立參議員。彭博分析，這顯示民主黨針對特定經濟議題與共和黨合作的意願，可能高於川普的第一任期。

62歲的貝森特曾與知名投資人「金融巨鱷」索羅斯共事，宣誓就職後，將立即面臨管理美國債務負擔的挑戰。聯邦政府已在1月初觸及舉債上限，迫使財政部採取非常措施以避免債務違約。

貝森特也必須為縮減赤字計劃調和鼎鼐。美國債務占國內生產毛額（GDP）比率已超過6%，他的目標是降至3%，但川普的減稅計畫預料將使財政前景更加惡化。

貝森特認為問題的重點是在開支，而非稅率高低，但稅率和開支都由國會決定，所以貝森特未來不僅要說服川普、也要說服國會，推動痛苦的撙節支出。他也認為，川普的親商政策將能改善財政狀況。