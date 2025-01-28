川普：對半導體、鋼鋁課關稅 強調DeepSeek敲響美國警鐘

美國總統川普27日表明將以「關稅」保護美國，包括計劃對進口的電腦晶片、藥品、鋼鐵及銅鋁課徵關稅，且希望普徵關稅的稅率起點能「遠高於」2.5%，更批評台灣囊括98%的晶片生意，帶動美元28日盤中走揚。川普也說，中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的進展是美國的「警鐘」。

川普27日在佛州發表演說時表示，「再次記住『關稅』這個詞，我們將用關稅保護我們的人民和企業，也會保護我們的國家」。

他說，計劃對電腦晶片、藥品、鋼鐵和銅鋁、以及美軍需要的事物課徵關稅，「在非常近期，我們將對外國電腦晶片產品、半導體、以及製藥產品課徵關稅，讓這些必需品的生產重返美國」，「提高對他國商品的關稅，美國工人和企業的稅負將會降低，大量就業和工廠將回歸本土」，「如果你想停止繳稅或關稅，你將必須在美國這裡設廠」。

川普也說，製造商不需要在美國興建晶片廠的誘因，暗示他將移除拜登政府的晶片廠製造補貼，「他們（上述產品製造商）離開我們，跑到台灣去，順帶一提，他們約98%的晶片生意都跑到台灣。我們希望他們回來，我將不會給他們像拜登荒唐計畫已給予的數十億美元。他們已經有好幾十億美元了。」「他們不需要錢，他們需要誘因，這個誘因將是他們不會想付25%、50%或甚至100%的稅。」

至於課徵稅率，他說「我心中已有方案，但還不會敲定，不過將足以保護我們的國家」。美元指數28日盤中挺升0.6%至108.020，倫敦銅期貨價格跌0.5%，報每噸9,049.50美元，鋁也跌0.4%。

川普也說，中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek最近取得突破，推出更便宜且更快的AI方法是好事，應能刺激美國企業，但應該是美國企業的「一記警鐘」，「我們必須強力聚焦於從競爭勝出」。

此外，英國金融時報（FT）報導，美國候任財長貝森特（Scott Bessent）正在推動普徵關稅計畫，稅率起點為2.5%，之後可能每個月提高，最高可能達20%。川普在飛回華府的飛機上被問到這則報導時，表示他希望起點能「遠高於」2.5%。

他另外被問到微軟是否參與收購字節跳動旗下TikTok的協商時，回答「我會說，沒錯」，「TikTok吸引到很多興趣」。