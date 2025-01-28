川普放話近期將對晶片與藥品等產品加徵關稅 瞄準對象包括台灣

美國總統川普27日表示，可能近期對來自台灣等地的外國電腦晶片產品、半導體以及製藥產品課徵關稅，他也說，表示，他希望普徵稅率高於2.5%的關稅，顯示他正準備透過廣泛徵稅，重塑美國供應鏈。

川普27日在邁阿密發表演說時表示，製造商不需要在美國興建晶片廠的誘因，暗示她會移除拜登政府的晶片廠製造補貼，「在非常近期，我們將對外國電腦晶片產品、半導體、以及製藥產品課徵關稅，讓這些必需品的生產重返美國」，「提高對他國商品的關稅，美國工人和企業的稅負將會降低，大量就業和工廠將回歸本土」。

他說：「他們（上述產品製造商）離開我們，跑到台灣去，順帶一提，他們約98%的晶片事業都跑到台灣。我們希望他們回來，我有將不會給他們像拜登荒謬計畫已給予的數十億美元。他們已經有好幾十億美元了。」「他們不需要錢，他們需要誘因，這個誘因將是他們不會想支付25%、50%或甚至100%的稅。」

針對近來中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek取得突破，能以更高的成本效率獲致優異效能，川普表示，他認為DeepSeek取得突破是件好事，因為這意味著AI模型開發不再需要投入鉅資，但「中國公司DeepSeek發布的AI模型給我們敲響警鐘，我們需要高度專注於競爭，以取得勝利」。

他在被問到候任財長貝森特（Scott Bessent）支持起點為2.5%的關稅普徵計畫的報導時，川普說，他認為貝森特不支持該方案，並稱自己也不會認同，他表示希望普徵關稅的稅率高於2.5%，「我心中已有方案，但還不會敲定，不過這將足以保護我們的國家」。