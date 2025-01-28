快訊

他指DeepSeek被問敏感問題鬼打牆 網：還以為是國台辦發言人

若Deepseek輕鬆成功 謝金河：會是輝達巨大災難的開端

楊梅火燒車救童！「沒穿披風的英雄」身分曝 本人：幾乎躺了整天

川普持續開鍘 美司法部10多名官員遭解僱

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國官員表示，川普政府今天解僱10多名曾參與調查總統川普所涉兩樁刑事案件的司法部人員；值此之際，共和黨人正迅速採取行動，以加強對司法部的掌控。法新社
美國官員表示，川普政府今天解僱10多名曾參與調查總統川普所涉兩樁刑事案件的司法部人員；值此之際，共和黨人正迅速採取行動，以加強對司法部的掌控。法新社

美國官員表示，川普政府今天解僱10多名曾參與調查總統川普所涉兩樁刑事案件的司法部人員；值此之際，共和黨人正迅速採取行動，以加強對司法部的掌控。

司法部一名官員表示，這些官員被解僱，是因為川普任命的代理司法部長麥亨利（James McHenry）認為他們「在起訴總統的過程中扮演要角，因此無法相信他們會忠實執行總統的政策」。

根據路透社所見的解僱信副本，麥亨利引用美國憲法賦予總統的職權，來解釋開革這些人員的合理性。

這些舉動反映出川普政府樂意兌現威脅，以報復那些在他離任4年間，起訴他和川普支持者的檢察官。

這些司法人員曾與主導兩起針對川普聯邦起訴案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）合作，川普去年11月當選總統後，司法部即撤銷相關起訴。史密斯本月初已向司法部請辭。

在此之前，川普政府已重新指派多達20名司法部資深官員的職務，其中包括操守部門最高官員溫斯海默（Bradley Weinsheimer）和前公共貪腐部門負責人阿蒙森（Corey Amundson）。阿蒙森今天宣布辭職。

史密斯是前司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命的特檢，負責監督司法部調查與川普有關案件。史密斯主導兩起針對川普的起訴案，一案指控他卸任後在佛州寓所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）非法繼續持有機密文件，另一案指控川普試圖干涉國會對2020年拜登當選總統的認證。

川普去年11月再度當選總統後，史密斯要求法院撤銷這兩樁起訴案，主要是因憲法不起訴現任總統的規定。

與史密斯共事以起訴川普的人員，有許多是長期從事與公共貪腐和國家安全相關工作的檢察官，史密斯本月初結束調查時，他們仍留在司法部。

史密斯 司法 川普

延伸閱讀

著眼美國與印度公平貿易關係 川普稱莫迪將訪美

川普簽署行政命令 終止軍中多元性別

川普：微軟正在洽談收購TikTok事宜

競選第3任美國總統？ 川普問：我能再選一次嗎？

相關新聞

川普簽署行政命令 終止軍中多元性別

美國總統川普27日晚間簽署3項行政命令，包括終止美軍中的多元性別、取消多元化部門（DEI），以及建立美國的鐵穹飛彈防禦系...

DeepSeek挑戰美國霸權？川普的AI政策怎麼想

「AI管制鞏固了現存科技公司的優勢，市場新進者將更難為下個世代的美國帶來創新動能。」

川普持續開鍘 美司法部10多名官員遭解僱

美國官員表示，川普政府今天解僱10多名曾參與調查總統川普所涉兩樁刑事案件的司法部人員；值此之際，共和黨人正迅速採取行動，...

川普曾揚言要離間俄中 專家：恐不容易

美國總統川普去年競選總統期間曾在受訪時稱，他有意出手離間俄羅斯和中國；此外，他的團隊之中，也有重要成員傾向降低美俄緊張關...

谷歌地圖跟進川普！美國網域「墨西哥灣」同步改名「美國灣」

美國總統川普政府的內政部24日表示，已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of...

競選第3任美國總統？ 川普問：我能再選一次嗎？

美國總統川普27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson），他能不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。