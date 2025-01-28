快訊

他指DeepSeek被問敏感問題鬼打牆 網：還以為是國台辦發言人

若Deepseek輕鬆成功 謝金河：會是輝達巨大災難的開端

楊梅火燒車救童！「沒穿披風的英雄」身分曝 本人：幾乎躺了整天

川普簽署行政命令 終止軍中多元性別

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普27日晚間簽署3項行政命令，包括終止美軍中的多元性別、取消多元化部門（DEI），以及建立美國的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）。美軍示意圖。圖／取自美國國防部官網
美國總統川普27日晚間簽署3項行政命令，包括終止美軍中的多元性別、取消多元化部門（DEI），以及建立美國的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）。美軍示意圖。圖／取自美國國防部官網

美國總統川普27日晚間簽署3項行政命令，包括終止美軍中的多元性別、取消多元化部門（DEI），以及建立美國的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）。

川普27日簽署行政命令指出，為確保美國軍隊準備就緒，並發揮效能，士兵必須在精神上和體能上都符合服役的條件；「一名男人斷言自己是一名女人，並要求他人承認他的謬誤，這與軍人謙遜、無私的精神不符。」

行政命令指出，表現出「錯誤的性別認同」無法滿足在軍隊服務的標準；當一個人的性別認同與其生理性別不同，與一名士兵榮譽、誠實和有紀律的生活方式相衝突。

此行政命令要求美軍建立「高標準」，並對任何醫療手術上或精神上的性別焦慮表示不認同；該行政命令也對以性別認同為基礎的代名詞（pronoun）表達不認同。

行政命令要求軍中生理男性不得使用任何女性設施；生理女性也不得使用任何男性設施。

另外，川普也簽署行政命令指出，軍隊中不得基於性別、種族、族群、膚色和信仰，而給予差別待遇；行政命令要求美國國防部和國土安全部取消多元化部門，並在180天內報告進度。

川普也簽署行政命令，計畫建立美國的鐵穹飛彈防禦系統，以防美國被彈道武器、超音速武器、巡弋飛彈，以及其他先進飛行武器的攻擊，並要求國防部在60天內提出計畫。

命令 國防部 川普 性別 美國 美軍

延伸閱讀

TikTok買家曝光！川普證實：微軟正在洽談收購事宜

川普：微軟正在洽談收購TikTok事宜

競選第3任美國總統？ 川普問：我能再選一次嗎？

川普再提台灣：98%的晶片生意去台灣了

相關新聞

川普簽署行政命令 終止軍中多元性別

美國總統川普27日晚間簽署3項行政命令，包括終止美軍中的多元性別、取消多元化部門（DEI），以及建立美國的鐵穹飛彈防禦系...

DeepSeek挑戰美國霸權？川普的AI政策怎麼想

「AI管制鞏固了現存科技公司的優勢，市場新進者將更難為下個世代的美國帶來創新動能。」

川普持續開鍘 美司法部10多名官員遭解僱

美國官員表示，川普政府今天解僱10多名曾參與調查總統川普所涉兩樁刑事案件的司法部人員；值此之際，共和黨人正迅速採取行動，...

川普曾揚言要離間俄中 專家：恐不容易

美國總統川普去年競選總統期間曾在受訪時稱，他有意出手離間俄羅斯和中國；此外，他的團隊之中，也有重要成員傾向降低美俄緊張關...

谷歌地圖跟進川普！美國網域「墨西哥灣」同步改名「美國灣」

美國總統川普政府的內政部24日表示，已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of...

競選第3任美國總統？ 川普問：我能再選一次嗎？

美國總統川普27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson），他能不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。