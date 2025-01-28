川普簽署行政命令 終止軍中多元性別
美國總統川普27日晚間簽署3項行政命令，包括終止美軍中的多元性別、取消多元化部門（DEI），以及建立美國的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）。
川普27日簽署行政命令指出，為確保美國軍隊準備就緒，並發揮效能，士兵必須在精神上和體能上都符合服役的條件；「一名男人斷言自己是一名女人，並要求他人承認他的謬誤，這與軍人謙遜、無私的精神不符。」
行政命令指出，表現出「錯誤的性別認同」無法滿足在軍隊服務的標準；當一個人的性別認同與其生理性別不同，與一名士兵榮譽、誠實和有紀律的生活方式相衝突。
此行政命令要求美軍建立「高標準」，並對任何醫療手術上或精神上的性別焦慮表示不認同；該行政命令也對以性別認同為基礎的代名詞（pronoun）表達不認同。
行政命令要求軍中生理男性不得使用任何女性設施；生理女性也不得使用任何男性設施。
另外，川普也簽署行政命令指出，軍隊中不得基於性別、種族、族群、膚色和信仰，而給予差別待遇；行政命令要求美國國防部和國土安全部取消多元化部門，並在180天內報告進度。
川普也簽署行政命令，計畫建立美國的鐵穹飛彈防禦系統，以防美國被彈道武器、超音速武器、巡弋飛彈，以及其他先進飛行武器的攻擊，並要求國防部在60天內提出計畫。
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