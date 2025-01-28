快訊

兩大族群最愛勞退自提 細算一年投報率可達36%

遭DeepSeek血洗股價暴跌、市值蒸發6000億 輝達最新聲明曝光

彰化民宅惡火父子雙亡！除夕再傳噩耗 7月大女嬰今上午宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

谷歌地圖跟進川普！美國網域「墨西哥灣」同步改名「美國灣」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普政府的內政部24日表示，已正式將墨西哥灣更名為美國灣。路透
美國總統川普政府的內政部24日表示，已正式將墨西哥灣更名為美國灣。路透

美國總統川普政府的內政部24日表示，已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America），並將阿拉斯加第一高峰「德納利」（Denali）更名為「麥金利」（Mount McKinley）。對此，全球搜尋引擎巨頭谷歌（Google）27日表示，一旦美國地理名稱系統（U.S. Geographic Names System）正式更新，谷歌地圖（Google Map）將同步更名。

路透報導，谷歌27日表示，一旦美國地理名稱系統正式更新，谷歌地圖將把「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並將阿拉斯加第一高峰「德納利山」更名為「麥金利山」。

然而，在墨西哥網域，谷歌地圖上的墨西哥灣依然會顯示是「墨西哥灣」。在美墨以外的地區，則是同時呈現「美國灣／墨西哥灣」。

谷歌過去也曾對其他爭議地區使用類似策略，像是日本海，在日本網域會顯示為「日本海」，在南韓網域則顯示為「東海」，在日韓以外的地區則是顯示「日本海（東海）」。

另外還有波斯灣。2012年伊朗威脅要對谷歌採取法律行動，因為谷歌原本打算要刪除這個位於伊朗和阿拉伯半島之間的「波斯灣」，讓這海灣在谷歌地圖上完全不顯示名字，後來就變成在伊朗是顯示波斯灣、在阿拉伯半島顯示阿拉伯灣，在其他地方顯示「波斯灣（阿拉伯灣）」。

名字 墨西哥 川普 搜尋引擎 美國

延伸閱讀

堅定支持成員國丹麥！歐盟：不會就格陵蘭問題與川普談判

第3架遣返移民的美軍機降落瓜地馬拉！至今唯一聽川普話的拉丁美洲國

市場預估川普依賴關稅而非制裁 國際油價挫跌

經濟日報社論／川普2.0時代的全球政經風險

相關新聞

谷歌地圖跟進川普！美國網域「墨西哥灣」同步改名「美國灣」

美國總統川普政府的內政部24日表示，已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of...

DeepSeek挑戰美國霸權？川普的AI政策怎麼想

「AI管制鞏固了現存科技公司的優勢，市場新進者將更難為下個世代的美國帶來創新動能。」

川普曾揚言要離間俄中 專家：恐不容易

美國總統川普去年競選總統期間曾在受訪時稱，他有意出手離間俄羅斯和中國；此外，他的團隊之中，也有重要成員傾向降低美俄緊張關...

競選第3任美國總統？ 川普問：我能再選一次嗎？

美國總統川普27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson），他能不...

美迎來首位公開出櫃財政部長！參院68比29票通過任命案

美國聯邦參議院27日投票以68票對29票，通過前對沖基金大佬貝森特（Scott Bessent）出任財政部長任命案，貝森...

川普再提台灣：98%的晶片生意去台灣了

美國總統川普27日重提將提高電腦晶片、半導體等的進口關稅，讓這些產品能夠回到美國生產；川普也再次提到台灣，認為有98%的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。