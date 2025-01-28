谷歌地圖跟進川普！美國網域「墨西哥灣」同步改名「美國灣」

美國總統川普政府的內政部24日表示，已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America），並將阿拉斯加第一高峰「德納利」（Denali）更名為「麥金利」（Mount McKinley）。對此，全球搜尋引擎巨頭谷歌（Google）27日表示，一旦美國地理名稱系統（U.S. Geographic Names System）正式更新，谷歌地圖（Google Map）將同步更名。

路透報導，谷歌27日表示，一旦美國地理名稱系統正式更新，谷歌地圖將把「墨西哥灣」更名為「美國灣」，並將阿拉斯加第一高峰「德納利山」更名為「麥金利山」。

然而，在墨西哥網域，谷歌地圖上的墨西哥灣依然會顯示是「墨西哥灣」。在美墨以外的地區，則是同時呈現「美國灣／墨西哥灣」。

谷歌過去也曾對其他爭議地區使用類似策略，像是日本海，在日本網域會顯示為「日本海」，在南韓網域則顯示為「東海」，在日韓以外的地區則是顯示「日本海（東海）」。

另外還有波斯灣。2012年伊朗威脅要對谷歌採取法律行動，因為谷歌原本打算要刪除這個位於伊朗和阿拉伯半島之間的「波斯灣」，讓這海灣在谷歌地圖上完全不顯示名字，後來就變成在伊朗是顯示波斯灣、在阿拉伯半島顯示阿拉伯灣，在其他地方顯示「波斯灣（阿拉伯灣）」。