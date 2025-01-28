競選第3任美國總統？ 川普問：我能再選一次嗎？

美國總統川普27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson），他能不能再選一次？

川普27日與共和黨籍眾議員於佛州邁阿密開會，並於晚間發表談話。

川普說，他這次募款非常成功；川普說，他判斷自己無法使用這些款項，但他並非百分之百肯定；川普說，他不知道自己是否被允許再選一次。

川普並轉頭向強生詢問，「我被允許再選一次嗎？」接著川普又說，「我還是別把你（強生）牽扯進來。」

這已經不是川普第一次提到第三次競選總統；川普去年11月向共和黨眾議員發表談話時，曾說「我猜我不會再選一次，除非你們做些什麼。」

共和黨籍眾議員奧格茲（Andy Ogles）日前則提出一項眾院聯合決議案，修憲允許任何總統在前兩個任期不連續的情況下連任第三屆；這讓川普得以尋求連任，但有兩個連續任期的前總統歐巴馬（Barack Obama）則不被允許。

不過，根據報導，任何修憲案都須參眾兩院3分之2表決通過，並經過全美50州中至少38州批准，通過的可能性不大。