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美迎來首位公開出櫃財政部長！參院68比29票通過任命案

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國聯邦參議院27日投票以68票對29票，通過前對沖基金大佬貝森特（Scott Bessent）出任財政部長任命案。法新社
美國聯邦參議院27日投票以68票對29票，通過前對沖基金大佬貝森特（Scott Bessent）出任財政部長任命案。法新社

美國聯邦參議院27日投票以68票對29票，通過前對沖基金大佬貝森特（Scott Bessent）出任財政部長任命案，貝森特將在川普政府中負責減稅、聯邦債務上限、以及關稅戰計畫等。

CNN報導，作為新財政部長，62歲的貝森特將面臨多重挑戰，包括解決聯邦債務上限問題，並與國會共和黨合作延續川普於2017年推出的《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act）。此外，他還要應對川普計畫對墨西哥、加拿大及中國進口商品徵收關稅的影響，這項政策可能對美國經濟帶來風險。

儘管美國經濟整體表現穩健，包括4.1%的低失業率和穩健的經濟成長，通膨率卻仍高於聯準會設定的2%目標。

在本月初的參議院提名聽證會中，貝森特表態支持將2017年的減稅政策永久化，並強調聯邦預算的問題在於開支過高，而非收入不足。他還表示，川普的經濟政策將有助於降低消費成本及提升工資。

貝森特提出的「3-3-3」經濟計畫包括以下三大目標，分別是將聯邦預算赤字降至GDP的3%、實現3%的經濟成長以及到川普第二任期結束時，增加每日300萬桶的石油產量。

貝森特是對沖基金Key Square Capital Management創辦人，曾在川普競選期間替經濟政策提供建議。此次任命案的通過，貝森特將成為美國歷史上首位公開出櫃的財政部長，以及共和黨政府首位經參院確認的LGBTQ內閣成員。

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