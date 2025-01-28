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川普再提台灣：98%的晶片生意去台灣了

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普27日重提將提高電腦晶片半導體等的進口關稅，讓這些產品能夠回到美國生產；川普也再次提到台灣，認為有98%的晶片生意都去了台灣。

川普27日與共和黨籍眾議員於佛州邁阿密開會，並於晚間發表談話。

川普在談話中表達對課徵關稅的支持；他說，外國製造商對美國毫無貢獻，認為他們若想進入美國市場就應該付錢。

川普說，這些外國製造商拿走美國人的工作、產品，摧毀我們的國家，就應該付錢；川普以北卡羅來納州（North Carolina）的家具業為例，現在已經幾乎被中國大陸消滅。

不過，川普說，這些產業都將回歸，美國將對這些傷害美國的國家課徵關稅，美國人將再度擁有財富。

川普又以美國國內的汽車產業為例，加拿大和墨西哥正搶走美國的生意；川普指出，外國公司在墨西哥等地設廠，再把汽車以零關稅或低關稅的方式販售到美國。

川普表示，美國將針對外國生產的電腦晶片、半導體、藥品、鋼鐵等課徵關稅；川普說，這些公司應該到美國來生產。

川普提到晶片時，又再度提到台灣，認為有98%的晶片生意都去了台灣。

川普說，他不會像前總統拜登一樣給這些公司錢；川普認為，這些公司已經很有錢了，他們說不定只會拿這些錢去其他國家投資；川普說，這些公司需要的是到美國生產的誘因，而他們的誘因就是不想被課徵高額的關稅或稅金。

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