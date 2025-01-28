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共和黨參議員：川普撤龐培歐等人隨扈恐讓官員不安

中央社／ 華盛頓27日專電
美國前國務卿龐培歐。 圖／美聯社
美國前國務卿龐培歐。 圖／美聯社

美國總統川普日前撤銷前幕僚龐培歐、波頓等人的維安隨扈。兩名共和黨籍聯邦參議員指出，龐培歐等人面臨伊朗威脅，有必要受保護，川普的決定會讓現任官員不安，應重新考量。

川普（Donald Trump）上任第一週即撤銷幾名前官員的維安隨扈，包括他首任內的國務卿龐培歐（MikePompeo）、國安顧問波頓（John Bolton）、伊朗特使胡克（Brian Hook），3人當時負責執行對伊朗的政策。

同時，川普也取消聯邦政府提供給傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）的安全保護。佛奇是帶領美國對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的代表性人物。

紐約時報（The New York Times）今天報導，龐培歐等人面臨死亡威脅，川普撤銷他們安全隨扈的決定，表示任何被他視為不忠的人，都會有後果。川普競選時說要報復，這並非空話；他同時也在威脅未來可能與他作對的人。

紐時報導，龐培歐、波頓、胡克當時推動對伊朗的強硬政策。川普政府2020年初執行一項無人機空襲行動，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（QasemSoleimani）。伊朗自那時起即試圖報復川普及相關官員。

聯邦參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）在26日接受福斯新聞網（Fox News）訪問時說，他審視當前的情報，龐培歐等人確實面臨伊朗的威脅。

共和黨籍的柯頓指出：「我鼓勵總統重新考慮這一決定，特別是針對那些被伊朗盯上的人，因為總統當時也是伊朗要暗殺的對象」。

美國司法部去年11月曾起訴一名伊朗男子，指控他接受伊朗革命衛隊的命令，密謀刺殺當時贏得選舉的川普。

另外，紐時報導，一名伊朗男子2022年被控參與雇用殺手，意圖謀殺波頓。拜登政府在交接期間曾向川普團隊簡報，指波頓等3人仍持續面對來自伊朗的威脅。

柯頓認為，川普撤銷前官員安全保護的決定，可能讓負責伊朗、中國、北韓或打擊墨西哥毒梟的現任官員感到不安，不敢對他說出真話或執行政策。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在26日對美國「國家廣播公司」（NBC）指出，曾在政府服務的人受到敵對外國勢力的威脅，政府不應取消他們的維安隨扈。他希望參議院與白宮溝通此事，提出救濟措施。

葛蘭姆說，「我擔心這樣的做法會讓未來在政府服務的人感到畏懼」。

伊朗 川普 隨扈 龐培歐

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