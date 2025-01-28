每天1200人 抓非法移民設責任額

美國川普政府下令聯邦移民及海關執法局（ＩＣＥ）增加非法移民逮捕數量，要由每日數百人增至最少一千二百到一千五百人，還要求每個辦事處每天責任額七十五人，如未達成目標主管要被究責；這讓無犯罪前科的無證移民被拘捕機率增加。

華盛頓郵報報導，知情人士透露，增加ＩＣＥ逮捕非法移民數量，是因為川普對上任之後展開大規模遞解行動的成果感到失望，川普政府廿五日因此向ＩＣＥ高層頒布抓人責任額作法。

前任與現任ＩＣＥ官員表示，這些命令讓ＩＣＥ探員動用更全面嚴厲執法戰術的機率大增，此外受到壓力要達成責任額，可能面臨侵犯民權指控。

白宮「邊界沙皇」霍曼近幾周表示，ＩＣＥ不會大規模圍捕，將以有犯罪前科的非法移民、幫派分子為首要目標，但周末下達的責任額讓探員們遭逢更大壓力，要逮捕更多人遞解出境，避免上級怪罪。

霍曼廿六日向美國廣播公司新聞網表示，川普政府大規模遞解計畫「還在早期階段」，「隨著打擊面擴大，全國會有更多逮捕行動」。

ＩＣＥ廿六日說，當天在芝加哥開始加強掃蕩活動，其他聯邦局處如聯邦調查局（ＦＢＩ）也出手協助。國土安全部代理部長霍夫曼上周取消命令，基本上禁止ＩＣＥ到敏感地點如學校、醫院及教堂或其周遭地帶逮捕非法移民。

ＩＣＥ官員表示，探員將繼續以危及民眾安全、國家安全的非法移民為先抓目標，而且滿足責任額。

川普上任第一周，非法移民被拘捕數量，由廿一日的不到四百人，廿四日增加到近六百人，但廿五日又回落到二八六人。川普支持者指出，這些數字湊不到川普保證的遞解「數百萬人」。