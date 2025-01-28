陸：願接受美遣返非法中國移民

美國總統川普威脅要對拒絕接回被驅逐移民的哥倫比亞徵收高額關稅後，大陸外交部稱，對於經過核查確認是來自中國大陸的中國公民，中方將予以接受。

大陸外交部發言人毛寧一月廿七日在例行記者會上，被問及川普威脅對哥倫比亞增加關稅一事時回應說，這是美國和哥倫比亞之間的事情，「我們希望也相信雙方能夠妥善處理」。

對於中方是否計畫接回在美的非法中國移民的提問，毛寧說，作為原則，中國政府堅決反對任何形式的非法移民活動，中方也同包括美國在內的有關國家的移民執法部門開展務實合作，取得了積極成效。

毛寧指出，對於遣返，中方的原則是先核查後遣返。「對於經過核查確認是來自中國大陸的中國公民，我們將予以接受。」

據彭博社報導，美國政府的數據顯示，二○二二年美國約有廿一萬非法中國移民，其中包括來自香港和澳門的移民。新冠疫情結束後，數萬名持有中國護照的人在沒有適當手續的情況下越過美國邊境，在美非法中國移民人數因此可能還在上升。

美國國土安全部發布聲明稱，中國去年接收四批非法在美生活的中國移民。在此之前，大陸官方自二○一八年起就沒有接受過從美國遣返回來的非法中國移民。

去年美國總統大選，移民問題成為選戰熱門議題，川普更挑起反移民情緒，當時拜登政府在備感壓力下，已加緊取締大陸移民走中南美洲「走線」進入美國。川普當選上任後，美墨邊界查緝更嚴。

拜登政府從二○二四年六月起，就四次派遣大型客機，將非法進入美國的中國移民遣返回國。這四次遣返行動中，有三次在去年十月、十一月及十二月，加快遣返速度。