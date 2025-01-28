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川普傾向先關稅再談判 加、墨首當其衝

聯合報／ 編譯劉忠勇高詣軒／綜合報導

華爾街日報廿六日報導，美國總統川普幕僚支持「先對加拿大、墨西哥祭關稅再說」的聲浪高漲，最快如期在二月一日對加、墨徵百分之廿五關稅。這將有別於華府和華爾街的傳統認知，即川普會如同過去收回其關稅威脅來換取讓步。

川普已表示願意迅速採取關稅行動，不容進行冗長協商。川普廿六日稱要對哥倫比亞課百分之廿五緊急關稅。儘管這次對哥關稅後來作罷，一名川普政府高官說，這仍證明川普認為關稅是有效談判工具，也能用來有效懲罰不配合川普施政的國家。該高官也說，川普對加墨的關稅威脅「非常認真」，期望這二國配合。

對相關討論知情的人士說，美國準商務部長盧特尼克、白宮負責政策的副幕僚長米勒等保護主義派幕僚，都提倡「先徵關稅再談判」策略。儘管加墨關稅還未有定論，川普對前述策略的態度開放。

知情人士還說，加墨關稅後，接著很可能輪到中國大陸，惟情況仍有變數。川普曾承諾對中國銷美商品加徵百分之十關稅。其他選項包括在二月一日宣布將祭關稅，但實施前給予寬限期。

川普課徵關稅玩真的，這對投資人和企業有如當頭棒喝。華爾街知名投資銀行高盛上周才告訴客戶，川普二月一日課關稅的機率僅有兩成，並指出他在第一任期內曾多次發出類似威脅，但不全然會實施。

華爾街日報說，對加墨關稅將成為川普多戰線貿易戰的第一波攻勢。川普還警告要對丹麥及歐洲多國加徵或祭出關稅。部分川普幕僚說，川普不覺得加墨認真看待他的威脅，有意先實施關稅來證明他並非虛張聲勢；此舉旨在驅促加墨就多項議題走向協商桌，包括移民、毒品走私和美墨加自由貿易協定等。

加墨努力配合川普要求，但還未打動川普政府。墨西哥盡力與川普的移民遣返作業合作，一天接收四架遣返飛機，並重新實施「留在墨西哥」政策，讓尋求美國庇護者在墨國等待審理。

川普廿四日重申希望加拿大成為美國第五十一州，這樣加方就不會遭課關稅，他也淡化加國關稅可能造成的貿易干擾。加拿大已在準備一份報復性貿易措施清單，以便在川普先動手後加以反制。加拿大有人認為，若關稅持續過久，這場貿易衝突可能將加拿大推向經濟衰退。

加拿大 川普 華爾街日報

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