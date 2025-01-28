川普國會影響力 受考驗

美國總統川普在上任首周簽署大量行政命令後，本周將轉而拉攏、勸誘和威逼國會議員，以爭取支持他的政治議程與內閣人選，將考驗川普對國會的影響力。

彭博資訊報導，共和黨在參眾兩院保有微弱多數。一些國會議員已顯露將針對川普最極端的行動，投下反對票的傾向，或至少頗有微詞。川普無法承受太多議員反對他，任何考慮表達不滿的國會議員，都將槓上這位強硬的新總統。

川普預定當地時間27日在佛州與眾院共和黨人見面，以確定他的第一項重大立法行動的規模和範圍：恢復和擴大2017年的減稅政策、展開掃蕩移民的行動，或是把兩者綑綁為同一個法案。

川普已言明想在「協調」（reconciliation）程序下，推動涵蓋減稅、邊境安全預算及能源改革的單一法案。進入這種立法程序，共和黨得以用簡單多數決推動立法，不需民主黨的同意票。

川普需要參議員在確認聽證會上同意他提名的爭議人選，包含前民主黨人小羅勃．甘迺迪、加巴德等。