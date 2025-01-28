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川普祭25%關稅…美遣返移民 哥倫比亞讓步

聯合報／ 編譯劉忠勇陳韻涵高詣軒／綜合報導
美國總統川普宣布對哥倫比亞實施關稅措施。圖為他25日在登上空軍一號總統座機前向記者談話。(美聯社)
美國總統川普宣布對哥倫比亞實施關稅措施。圖為他25日在登上空軍一號總統座機前向記者談話。(美聯社)

哥倫比亞拒絕讓遣返哥國移民美國軍機降落，美國總統川普廿六日宣布對所有哥國產品課徵百分之廿五關稅，哥國則威脅以關稅報復。但白宮廿六日晚間宣布，哥國已接受川普的所有條件，美國暫緩對哥國實施關稅措施。

這是川普第二任期首度成功以關稅逼迫他國就範，也顯示川普更願以關稅為萬用工具，不分敵我達成各種目標，宣告「關稅武器化」新時代到來。

這起險些爆發的貿易戰起因是移民問題。哥國總統裴卓廿六日早先宣布，將拒絕遣返移民的美軍軍機降落，強調美國不能視哥國移民為罪犯，須提出尊重哥國人的遣返手段。裴卓的發言是回應有關巴西移民遣返待遇的貼文；八十八名遭上銬的移民廿四日被美國送回巴西，巴西指國人遭羞辱對待。

川普對此在社群媒體宣布，美國將立即對哥國銷美商品課徵百分之廿五關稅，一周後提高到百分之五十；美方還將全面制裁哥國銀行、金融業，並對哥國官員及其關係人實施旅行禁令，也會撤銷這些人的簽證。他還將指示邊境官員加強檢查哥國公民和貨物。

川普稱，裴卓拒絕的軍機載有大量罪犯。美國國務卿魯比歐說，裴卓在飛機飛行途中撤銷降落許可，兩架美軍運輸機被迫掉頭返回聖地牙哥和德州。

川普此舉顛覆兩國數十年友好關係，若實施將對哥國經濟造成毀滅性影響。川普此舉也形同向全球宣示，即使是長期政治盟友，若不配合他也會面臨關稅制裁。

美國用軍機遣返移民引發墨西哥和哥倫比亞反彈。路透
美國用軍機遣返移民引發墨西哥和哥倫比亞反彈。路透

對川普關稅威脅，裴卓一度在社群媒體說，哥國將對美國商品課徵百分之廿五報復關稅，還說稅率將上看百分之五十。裴卓更質疑川普是否想推翻他，「你不喜歡我們的自由，無妨。我不和白種奴役者握手」。

雙方劍拔弩張之際，白宮廿六日晚間突然聲明說，哥國政府已同意川普所有條件，包括接受所有來自哥國非法外籍者從美國遣返，且不得設限或拖延；美方對哥國關稅和制裁命令暫保留，除非哥國未能遵守協議，「此事向世界表明美國重獲尊重」。

哥國外長穆利優廿六日晚間聲明，哥國與美國政府已克服僵局；哥國政府準備好總統專機，以協助返國的哥國人。

紐約時報報導，多國正設法應對川普大規模驅逐無證移民的承諾，這次爭端反映川普打算拿哥國殺雞儆猴。

兩國協議宣布前，美國國務院發言人曾說，美國已暫停駐哥國首都波哥大大使館的簽證批審。白宮新聞秘書李維特說，國務院對哥國的簽證制裁和海關與邊境保護局加強檢查將繼續有效，直到第一批哥國移民成功遣返。

川普 移民 美國

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