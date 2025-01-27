德國之聲評論：王毅對魯比歐一句「好自為之」 如何理解？

國與國的外交，語言的表述是一門學問，如何用不同的話表達說話者的真實意思，並且讓對方聽懂，不僅涉及說話者的表述方式，也涉及如何翻譯，尤其對中文來說，很多詞匯本來就語義豐富，可以做多種解讀，但要把它準確地轉換成另一語言，客觀上存在難度，如果翻譯不好，或者譯者出於某種動機不想表達出中文本來的含義，那麼很可能會失去說話者要表達的意思。

在外交上這種情況不說經常發生，可出現的頻率也不低。中國外長王毅和美國剛剛就任的國務卿魯比歐最新的通話，就遇到了這種情況。王毅對後者說，「希望你好自為之」，引起了輿論的多種解讀以及翻譯上的困難，如何準確翻譯這個詞，才能表達王毅的真實意圖？

「好自為之」的中文含義一般用在為人處世上，勸誡或提醒一個人要好好地做人做事，以免不經意間給自己惹上什麼麻煩，含有期待對方自重，做一個正派人的意思。但它到底是一種善意提醒，還是帶有某種警告意味，取決於對什麼人說這個話。若是對熟人和朋友，多半可以理解為對對方的好意勸誡；可若是對對手或敵人，則可以理解為警告，甚至是嚴重警告。

讓魯比歐「好自為之」是什麼意思？

中美關係現處於對抗當中，魯比歐更是被中國政府兩次制裁的人，中方當然不可能把他看作朋友。那麼王毅說這個話無疑是種警告，對這點大多數解讀都沒有不同，只是警告的程度，不同的觀察者，看法不盡一樣。中國輿論普遍把它解讀為警告的語氣還是蠻重的，我認為這種看法接近事實。

看看這句話的上下語境，「大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展。希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用」，可見，王毅實際上是含蓄批評了美國上屆政府和川普，拜登政府對兩場戰爭的拱火行為沒有盡到維護世界和平的作用，而川普最近的一系列擴張性言論和退群行為，也未讓美國承擔它作為世界頭號強國應盡的國際責任。既然王毅連美國政府都含蓄地進行了批評，對魯比歐這個反華「急先鋒」儼有好口氣？

如果看二人通話中方公布的全文，再結合美方公布的信息，更能見出王毅對魯比歐相當的不客氣，近乎於教訓他。中方文本中有兩段話需要注意，一段是，中共領導是中國人民的選擇……目標就是讓人民過上更好日子，為世界作出更大貢獻。中國無意超越或取代誰，但必須捍衛自身的正當發展權利。一段是，王毅要求美方務必慎重處理台灣問題，絕不允許把台灣從中國分裂出去。美國就奉行一個中國政策作出了莊重承諾，不能背信棄義。這兩段話，隱含警告魯比歐不要去觸碰中方的四條紅線。何以見得？中共領導是人民選擇，屬於「制度道路」紅線；讓人民過上好日子，屬於「發展權利」紅線，「台灣問題」更是四條紅線中的第一條，王毅說這個話，實際提醒魯比歐都不要試圖去踩它們。

魯比歐會如何處理對華關係？

眾所周知，習近平曾當著拜登的面，劃設了四條紅線，還有一條是「民主人權」，並指不容美方挑戰。王毅和魯比歐因為是第一次通話，無論出於禮節或其他考慮，都不可能明確用「四條紅線」這個詞提醒對方不要去觸碰，但無疑要表達這種含義。原因或許還在於，魯比歐在通話中也表達了可能相對強硬的立場。

根據中方文本，雖然魯比歐重申了美國政府「不支持台獨」的一貫表述，但美國務院公布的通話記錄顯示，魯比歐表示，川普政府將追求一種有利於美國利益、以美國人民為重的美中關係，並強調了美國對地區盟友的承諾，以及對中國對台灣和南海採取的脅迫行動的嚴重關切。此外，魯比歐和菲律賓外長的通話，也支持菲律賓對抗中國，而在美日印澳四國外長的對話中，魯比歐亦沒有改變前任政府要用此安全對話平台圍堵中國的政策出發點。

由此看來，魯比歐在成為國務卿後，至今並未弱化他作為參議員時所持的強硬反中立場。這點在其參議院聽證會上的發言可見一斑。很難想象在此種情形下，王毅不會在通話中發洩中方不滿，狠狠地敲打、修理他一下。

中西方輿論對「好自為之」的理解偏差

有趣的還有美國和西方輿論對二人通話的解讀以及中、西對「好自為之」的不同翻譯。有西方媒體認為，王毅應約和魯比歐通話是示弱行為，中國從通話的這刻起，對魯比歐的制裁不取自消，形同作廢，並把「好自為之」看成王毅用家常話的方式對魯比歐的「善意」提醒。此種解讀若不是一種有意曲解，就是沒有弄明白王毅在通話中要表達的含意，以及「好自為之」的中文意思。本文開頭講了，如果不清楚「好自為之」針對不同對象有不同含義，要準確把它譯成英文，有一定難度。

從中外幾種譯文來看，中方新華社和中國日報的翻譯就有不同，兩家機構譯文的字面意思分別是「負責任地行動」和「做出正確的決定」，這可以理解，中方可能不想向美方傳達那種強烈的警告意味。但問題在於，這是事後譯文，通話現場到底是如何翻譯的，外界不知道。即便事後中方的譯文不想傳達強硬態度，以免讓這位新晉國務卿心生不悅，但美國國務院也有精通中文之人，不排除他們會把「好自為之」的中文原意告訴魯比歐。故他應該知道王毅對其警告意涵。路透社對此話的翻譯就比較準確地轉述了王毅的意思。

中方會不會解除對魯比歐的制裁？

搞清王毅所說「好自為之」是否含有警告意味，還關乎中國已經解除或者準備解除對魯比歐的制裁問題。魯比歐因做參議員對新疆和香港人權的強硬態度，兩次被中國政府列入制裁名單，應該是中方最反感的美國政治人物之一。如今他做國務卿，中方就面臨著對他是否解除制裁的尷尬。如果像前述外媒講的二人通話是中方示弱之舉，「好自為之」是一種善意提醒，或者像美國新聞周刊翻譯的那樣，「好好照顧自己」，的確可能意味著中方接下來要解除對魯比歐的制裁。關於這個問題，之前中方把「盧比奧」改名「魯比奧」，已引起一波臆測，認為中方是要為對解除對他的制裁鋪路，後來中國外交部對此回應稱，中方看重的是英文名稱，意思是兩者間沒有必然聯繫。

我曾針對中方改名之舉評論說，如果中國政府要借此取消對魯比歐的制裁，這是掩耳盜鈴，不會蠢到如此地步。真要取消制裁，大方宣布就是，理由也是現成的，為了和川普新政府打交道。之所以此次通話並不表明中方已經或者有意要取消對魯比歐的制裁，還有兩個佐證，一是這次通話比起習近平同川普的通話來，王毅對魯比歐的態度要比後者來得嚴厲；二是按照中方外交一向注重禮節來看，王毅不會不對魯比歐就任國務卿表示祝賀，習、川通話習就祝賀了川普。反過來，魯比歐也沒有對王毅祝賀中國新年，而他和越南外長通話則表達了祝賀。可見二人通話的氛圍很凝重，顯示至少眼下中方尚未考慮解除對魯比歐的制裁。

然而此事也確實提上了中方議程。假如川普100天內訪華計劃得以落實，那國務卿必然要隨行，否則不合慣例，美方也會不高興。對此有兩種方式解決：一是魯比歐給中方一個台階下，在對中國的態度上有所緩和，不顯得那麼強硬，這樣中方可以說，鑑於其對中立場有調整，取消對他的制裁；二是不取消對魯比歐的制裁，但也暫時不執行制裁，中方可以對其民眾這樣解釋，過去制裁他是基於他作為參議員的反中行為，但現在他是國務卿，來華訪問是作為國務卿的職務行為，出於中美外交的需要。想來中國民眾可以接受這種解釋。

目前看，第二種方式的可能性更大，而在未解除對魯比歐的制裁下，兩國外長也可通過電話或視訊通話，以及國際場合見面等方式來進行交流，但終究時刻提醒雙方，兩國外交還有這個堵點存在，表明兩國外交的某種不正常性，無論對制裁者還是被制裁者而言，都會有些不舒服。所以，這個問題考驗雙方尤其中方的外交技巧。

#中美關係

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編。

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