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關稅先課再談 加、墨恐會挨刀

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國總統川普與幕僚對關稅的立場正日益傾向「先實施關稅再說」，一改川普過去在談判階段以關稅爭取讓步的做法，因此愈來愈可能如期最快在1日（周六）對墨西哥及加拿大加徵關稅，針對中國大陸的加徵關稅可能會在對加墨的初步行動之後。

華爾街日報（WSJ）報導，川普宣布要對哥倫比亞進口產品緊急課徵25%關稅，已展現他願意在雙方談判前，就先採取行動。一名資深官員說，這個決定證實川普不只視關稅為「有效的談判工具」，更是對不配合國家的「有效懲罰」。

官員也透露，川普對於先前威脅向墨西哥和加拿大進口產品課徵25%關稅，依然「非常認真」，期望兩國合作。這對投資人和企業有如當頭棒喝。高盛上周才告訴客戶，川普1日加徵關稅的機率僅有20%，並指出他在第一任期內曾多次發出類似威脅，但未必會付諸行動。

川普也已揚言，2月1日起將對中國大陸進口產品加徵10%關稅，但知情人士說，中國大陸的關稅可能會在對加墨展開初步行動後再實施，當局也在考慮其他選項，例如2月1日如期加徵關稅，但給予寬限期。

知情人士透露，商務部長提名人盧特尼克和白宮副幕僚長米勒等保護主義派的顧問，都在鼓吹「先課關稅再談判」的做法，川普則對這種策略持開放態度，但還沒做出最終決定。

墨西哥和加拿大已努力配合川普的要求，但並未打動川普政府。墨西哥已盡力配合川普的遣返作業，單日內即接納了四個架次，並重新實施「留在墨西哥」的移民政策，同時部署軍隊配合執行。

川普 關稅

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