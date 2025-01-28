哥倫比亞全盤接受遣返非法移民 川普開啟「關稅武器化」時代

在哥倫比亞拒絕從美國出發的兩架移民遣返軍機降落後，美國總統川普26日宣布對所有哥國產品緊急課徵25%關稅，幾小時後，白宮表示哥國接受川普的所有條件，暫緩實施關稅措施，成為川普在第二任期首度以關稅逼迫他國就範的首例，也顯示川普更願意以關稅為萬用工具且不分敵我地達成各種目標，宣告「關稅武器化」新時代到來。

美國兩架共載有160名哥國的軍機在26日遭哥國拒絕落地後，川普數小時後在社群媒體貼文中宣布，他已下令對所有進口自哥國的產品緊急課徵25%的關稅，並計畫在一周後再提高至50%，他還對哥國廣泛政府官員實施旅遊限制，並表示將「全面實施」根據國際緊急經濟權力法的「財政及金融制裁」。

川普此舉顛覆了兩國數十年來的友好關係，也可能對這個安地斯國家疲弱經濟造成毀滅性影響。外界已普遍預期川普和哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）之間的關係會緊繃，不料惡化的速度和程度超乎各界預料。川普此舉也形同向全球宣示，即使是長期的政治盟友，若不配合他的政策，也可能面臨關稅制裁。

裴卓不久後也回應宣布，對美國進口產品課徵25%的報復性關稅，並表示政府將協助以國內生產來取代更昂貴的美國進口商品，但未進一步說明細節。哥國是美國第三大貿易夥伴，對美出口以石油、黃金、咖啡及花卉為大宗。

不過，白宮發言人李維特在26日深夜發布新聞稿表示，哥國已「同意川普總統所有條件，包括無限制且立即接受所有從美國遣返的非法移民，包括以美國軍機遣返的移民」，而川普的關稅行政命令還沒簽署，因此暫緩實施，但對哥國官員的簽證限制和在邊境加強檢查哥國產品仍將維持，將在「首批載運哥國遣返移民的飛機成功返回」後，才會取消。

哥國外交部長穆里羅證實已和美國化解爭端，「我們已克服和美國政府的僵局」，「我們將繼續接受遣返的哥倫比亞人民」。

這也是川普20日開啟第二任期以來，以關稅迫使他國就範的首例，也反映川普是在「殺雞儆猴」，警告其他拒絕收受遣返移民國家的可能下場。Sparebank 1市場公司外匯策略師切科夫說，哥國的情況顯示，川普因為一件小事就能以關稅為談判工具。

彭博經濟學家指出，哥國案例最大的啟示，或許是川普展現出他願意為了達成各種目標，搬出關稅工具，而只要他繼續這麼做，貿易政策的不確定性將居高不下。彭博的模型顯示，從去年11月來激增的不確定性將對全球股市造成壓力，並使今年的全球貿易量減少。