【專家之眼】解析川普2.0的目標，談判話術與滿足點

川普總統的出身與家世頗特殊，因此其從政養成經歷，並非是傳統建制派體系所常走的終南捷徑。一般人是從國會助理、白宮實習生甚或軍情、媒體歷練，再轉型為聯邦幕僚、州檢察長和國會議員等的政治人物。

首先，他確實深諳人性弱點，就是對手通常會禁不起誘惑與手邊權力；再加上他熟悉社會陰暗面，因而在談判情境的營造與議程的鋪陳，總能收得成效。

其次，外界慣用成功商人的人設，來理解川普的行事風格；但卻忽略他在競選期間的發言，就是這一屆給他做，從此的美國再不用去擔心日後的輪替人選。但萬一他是君王論的信仰者，此刻擁有最大權柄去推進21世紀內，悄然變身之後的帝國想像呢？

再則，川普的戰略思考與軍事佈局，有他自成一格的想像與大歷史的借鑑，譬如在收取高額關稅上，他經常以十九世紀末的美國經驗，一度是聯邦政府的主要收入來做辯護。但他或許忘記，說白了也沒人敢提醒的，個人所得稅預扣制是在第二次大戰末期才推動，更成為美國政府最主要稅收。而提案規劃者，就是當初被徵召參與國防動員，諾貝爾經濟學獎的得主，密爾敦、傅利曼教授。

經濟力量，可以當成外交與軍事籌碼用，但還得先弄清楚川普的政治意圖啊。可別忘記商業擴張與海外利益的全面收割，正是支持大航海時期的探險，與其後的對外興兵；終而有十九世紀的歐洲競逐，到發生兩次世界大戰的最關鍵。

持平的說，打從川普1.0就任前，連串洩漏出的軍事布防與武器生產的分工，無論規劃細節與如何分食大餅，即成為各國領導人搶接川普電話，希望私下磋商的好議題。像日本首相安倍，他在2016年選舉揭曉的美東時間，隔天晚上就與川普通電話；當時所傳出的軍用航太產業合作，還包括台灣在內。

最後，川普2.0受到考驗與批判的主張，其一，是驅逐無證移民，但驚人的是，此刻的反移民氣勢，卻有充沛的民意基礎；數據顯示，在美國新增選民的那一千萬餘人，有六成以上投川普。何況這並非是美國第一次做這種事，距今的約140年前，即有過排華法案；以及在二戰期間，被拘禁和剝奪財產的德、日移民！

其二，自然是強索格陵蘭來作為軍事租借，以及要擴大美國境內的採礦出油和不惜加徵25%的高關稅，藉此打壓不積極配合的加拿大政商圈。究其實，川普1.0的當時，即已正式提議要收購和取得格陵蘭，作為軍事使用。當時可沒有烏克蘭戰爭；至於接通了電話，卻沒嘗到軍工產業甜頭的台灣，此番極可能掃到颱風尾了，川普開口要價，以一成國民所得作為軍事保護費。

總的來說，川普最掛心的大事，其實沒幾件，只是大家不是忘記了，就是不敢再想起。例如，他在2018年就表明要收購格陵蘭；此外，對生產鋼鐵的國家，包括中國、日本、巴西的高關稅。

即使在8年之後，中間還有拜登政府大手筆的基建補貼，但美國的鋼鐵投資並沒增加，製造業的就業人口當然也沒有。川普們的心思，確實再明白不過了，就是認定關稅與補貼製造業，能讓美國軍事實力與軍工製造，迅速復甦的最有力武器。

這美利堅老男幫的醉翁之意，可真不在酒啊。