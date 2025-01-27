快訊

重機國一逆向往北狂飆 國道警全線封閉攔下男騎士

大樂透連2天開出！億元頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

寒流續發威！今晚至明晨最冷「低溫下探6度」 這天再迎冷氣團

聽新聞
0:00 / 0:00

上任第二周改拉攏、威逼參眾議員 考驗川普對國會影響力

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
上任第二周，將考驗川普對國會影響力。路透
上任第二周，將考驗川普對國會影響力。路透

美國總統川普在上任首周簽署大量行政命令後，本周將轉而拉攏、勸誘和威逼國會議員，以爭取支持他的政治議程與內閣人選，將考驗川普對國會的影響力。

彭博資訊報導，共和黨在參眾兩院保有微弱多數。一些國會議員已顯露將針對川普最極端的行動，投下反對票的傾向，或至少頗有微詞。川普無法承受太多議員反對他，任何考慮表達不滿的國會議員，都將槓上這位強硬的新總統。

川普預定當地時間27日在佛州與眾院共和黨人見面，以確定他的第一項重大立法行動的規模和範圍：恢復和擴大2017年的減稅政策、展開掃蕩移民的行動，或是把兩者綑綁為同一個法案。

川普已言明想在「協調」（reconciliation）程序下，推動涵蓋減稅、邊境安全預算以及能源改革的單一法案。進入這種立法程序，共和黨得以用簡單多數決推動立法，不需民主黨的同意票。

與此同時，川普本周還需要參議員在確認聽證會上同意他提名的爭議人選，包含前民主黨人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、加巴德（Tulsi Gabbard）以及尋求擔任聯邦調查局（FBI）局長的陰謀論者巴特爾（Kash Patel）。

不過，川普的一些行政作為，給了參議員可能用來討價還價的籌碼。他沒在法律規定的30天前通知國會，就開除了十幾名督察長；這激怒了愛阿華州共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley），他希望川普能解釋。

共和黨 川普 議員

延伸閱讀

川普上任後再有新政！加州大火掀防災改革 金融業認為衝擊在長期影響

川普政策推升通膨？非投資等級債抗波動有底氣

美國哥倫比亞達協議 哥原拒美遣返軍機後轉彎 川普收回關稅制裁

TikTok解套？傳甲骨文將接手營運 川普：很多人跟我談

相關新聞

上任第二周改拉攏、威逼參眾議員 考驗川普對國會影響力

美國總統川普在上任首周簽署大量行政命令後，本周將轉而拉攏、勸誘和威逼國會議員，以爭取支持他的政治議程與內閣人選，將考驗川...

德國之聲評論：王毅對魯比歐一句「好自為之」 如何理解？

國與國的外交，語言的表述是一門學問，如何用不同的話表達說話者的真實意思，並且讓對方聽懂，不僅涉及說話者的表述方式，也涉及如何翻譯，尤其對中文來說，很多詞匯本來就語義豐富，可以做多種解讀，但要把它準確地

川普與施凱爾通話談加薩與經濟 兩人同意很快見面

美國總統川普和英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天通話就加薩（Gaza）與經濟議題廣泛交換意見，兩人並且承諾會...

川普上任後再有新政！加州大火掀防災改革 金融業認為衝擊在長期影響

美國總統川普上任之後再有新政，其中對於造成重大災情的加州大火，川普已計畫廢除聯邦緊急事務管理總署（FEMA）推出新的改革...

推「挺川普送百萬」被告 馬斯克請求法官駁回訴訟

美國選民在德州提出集體訴訟，宣稱去年大選期間，世界首富馬斯克以天天抽獎送100萬美元為號召，騙他們簽署「支持言論自由與擁...

美國哥倫比亞達協議 哥原拒美遣返軍機後轉彎 川普收回關稅制裁

川普總統收回關稅大刀！路透報導，白宮26日晚宣布，美國與哥倫比亞達成有關遣返非法移民的協議，川普政府隨即取消對哥倫比亞的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。