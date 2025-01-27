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川普上任後再有新政！加州大火掀防災改革 金融業認為衝擊在長期影響

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
加州大火使川普再掀防災改革，金融業認為衝擊在長期影響。（法新社）
加州大火使川普再掀防災改革，金融業認為衝擊在長期影響。（法新社）

美國總統川普上任之後再有新政，其中對於造成重大災情的加州大火，川普已計畫廢除聯邦緊急事務管理總署（FEMA）推出新的改革，對此，大型金控內部的最新報告指出，目前該議題對金融市場的影響並不顯著，但美國的災害應變不足始終是問題，長期仍必須留意所帶來的社會跟政治成本。

川普計畫廢除FEMA，批評其官僚低效，認為以各州主導的模式能簡化流程、節省成本，因此他提議讓聯邦援助直接撥給各州，亦考慮縮減聯邦在救災中的角色，認為由州府主導能更快更節省成本。

金控評估報告分析，這種大幅度改變，也和川普一直以來的執政風格相呼應，亦即，將聯邦力量作為一種「談判壓力」，逼迫各州、地方政府在條件上讓步或擔負更多責任。

大型金控認為，從治理角度來說，若各州財政與人力都能承擔災害應對，確實可能加快某些地區的重建效率。但若部分州在資源或制度上不足，廢除FEMA反而會造成災後應變混亂，並衝擊社會對聯邦政府的信任，也對部分聯邦預算架構與各州治理模式皆會帶來深層衝擊，須進一步的觀察後續國會協商及地方政府的回應。

而在川普驅趕移民的政策上，川普已宣布南部邊境進入「國家緊急狀態」，包括已開始部署 1,500名現役軍人，協助確保南部邊境安全，將動用軍方飛機協助，日前更單日逮捕538名非法移民，並驅逐數百人，白宮發言人還稱之為史上最大規模的遣返行動。

金控報告分析認為，因為美國目前失業率相對不算緊張，減少非法移民流入尚不至於造成缺工潮，因此從經濟面來看，若僅止於此類「增加邊境執法」的階段性行動，對勞動市場短期衝擊應不顯著。

地方政府 川普 白宮 移民 美國 金融業

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