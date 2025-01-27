推「挺川普送百萬」被告 馬斯克請求法官駁回訴訟

美國選民在德州提出集體訴訟，宣稱去年大選期間，世界首富馬斯克以天天抽獎送100萬美元為號召，騙他們簽署「支持言論自由與擁槍權」請願書，馬斯克今天請求聯邦法官駁回訴訟。

路透社報導，根據這項集體訴訟，馬斯克（Elon Musk）提供非法「抽獎」，違反德州打擊欺騙性貿易行為法。馬斯克24日晚間對德州奧斯汀聯邦法院遞交文件，駁斥這項指控。

亞利桑那州居民麥卡夫蒂（Jacqueline McAferty）聲稱，馬斯克和他的政治行動委員會「美國政治行動委員會」（America PAC）承諾隨機抽出中獎者，誤導7個搖擺州的選民簽署請願書。

根據馬斯克，選民被告知將接受審查，才能贏得成為美國政治行動委員會代言人的機會，賺取100萬美元。

馬斯克說，這證明了這筆錢不是一項待贏得的「獎品」。

馬斯克說：「毫無疑問：合格選民賺錢的機會，與贏錢的機率不一樣。」

馬斯克也駁斥簽署請願書的人，會因為提供姓名、地址和電話號碼而受到傷害的說法。這些簽署人說，馬斯克和美國政治行動委員會之後可能出售這些資訊。

擬議集體訴訟的律師今天尚未回覆記者詢問。

該訴訟於2024年11月5日選舉日提出。

根據麥卡夫蒂提起的訴訟，要求至少賠償每名簽署請願書者500萬美元。