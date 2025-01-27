快訊

MLB／大谷翔平英文致詞影片驚豔粉絲 感謝美麗妻子相伴

蚵農笑了！去年遇病蟲害、颱風苦哈哈 年前質佳價揚收成好

中居正廣性醜聞引爆人事地震 富士電視台社長、會長辭職

推「挺川普送百萬」被告 馬斯克請求法官駁回訴訟

中央社／ 奧斯汀26日綜合外電報導
世界首富馬斯克(左)是美國總統川普(右)競選期間的強力助選員之一。 美聯社
世界首富馬斯克(左)是美國總統川普(右)競選期間的強力助選員之一。 美聯社

美國選民在德州提出集體訴訟，宣稱去年大選期間，世界首富馬斯克以天天抽獎送100萬美元為號召，騙他們簽署「支持言論自由與擁槍權」請願書，馬斯克今天請求聯邦法官駁回訴訟。

路透社報導，根據這項集體訴訟，馬斯克（Elon Musk）提供非法「抽獎」，違反德州打擊欺騙性貿易行為法。馬斯克24日晚間對德州奧斯汀聯邦法院遞交文件，駁斥這項指控。

亞利桑那州居民麥卡夫蒂（Jacqueline McAferty）聲稱，馬斯克和他的政治行動委員會「美國政治行動委員會」（America PAC）承諾隨機抽出中獎者，誤導7個搖擺州的選民簽署請願書。

根據馬斯克，選民被告知將接受審查，才能贏得成為美國政治行動委員會代言人的機會，賺取100萬美元。

馬斯克說，這證明了這筆錢不是一項待贏得的「獎品」。

馬斯克說：「毫無疑問：合格選民賺錢的機會，與贏錢的機率不一樣。」

馬斯克也駁斥簽署請願書的人，會因為提供姓名、地址和電話號碼而受到傷害的說法。這些簽署人說，馬斯克和美國政治行動委員會之後可能出售這些資訊。

擬議集體訴訟的律師今天尚未回覆記者詢問。

該訴訟於2024年11月5日選舉日提出。

根據麥卡夫蒂提起的訴訟，要求至少賠償每名簽署請願書者500萬美元。

川普 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克再涉納粹爭議 挺德極右派 暗示選民「擺脫罪惡感」

川普讚英相施凱爾工作出色 和馬斯克不同調

又干預德國選舉！馬斯克視訊參與選項黨競選啟動儀式

「立場不同但相處融洽」川普稱24小時內將與英相施凱爾通話 讚他工作出色

相關新聞

川普上任後再有新政！加州大火掀防災改革 金融業認為衝擊在長期影響

美國總統川普上任之後再有新政，其中對於造成重大災情的加州大火，川普已計畫廢除聯邦緊急事務管理總署（FEMA）推出新的改革...

推「挺川普送百萬」被告 馬斯克請求法官駁回訴訟

美國選民在德州提出集體訴訟，宣稱去年大選期間，世界首富馬斯克以天天抽獎送100萬美元為號召，騙他們簽署「支持言論自由與擁...

美國哥倫比亞達協議 哥原拒美遣返軍機後轉彎 川普收回關稅制裁

川普總統收回關稅大刀！路透報導，白宮26日晚宣布，美國與哥倫比亞達成有關遣返非法移民的協議，川普政府隨即取消對哥倫比亞的...

哥倫比亞拒美遣返移民軍機 川普關稅制裁

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)拒絕讓遣返哥國移民的兩架美國軍機降落後，川普總統26日宣布調高哥國所有進口...

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

川普總統25日表示，正在考慮把國稅局(Internal Revenue Service)新近雇用近9萬名員工派遣到南方，...

川普提「清空」加薩 籲埃及約旦收容巴人 兩國強力拒絕

在數萬加薩難民等待返回家園之際，川普總統提出「清空」加薩走廊計畫，要埃及與約旦接收巴勒斯坦難民遭拒，巴勒斯坦激進組織「哈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。