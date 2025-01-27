川普收回關稅大刀！美國、哥倫比亞達成遣返移民協議 暫停報復制裁

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt ）26日深夜宣布，哥倫比亞無條件同意配合美國遣返移民措施，美國將暫停對哥倫比亞的報復性關稅和制裁。

政治新聞網Axios報導，李維特在聲明中表示，哥倫比亞無條件同意川普所有條件，包括無限制接受所有從美國遣返的非法哥倫比亞移民，即使是以美國軍用飛機搭載移民。

李維特說：「根據這項協議，已完全起草的IEEPA關稅和制裁將暫時擱置，除非哥倫比亞未能遵守這一協議。」

不過，李維特表示，國務院發出的簽證制裁和「海關與邊境保護局的加強檢查」將「繼續有效，直到第一批哥倫比亞遣返者成功返回為止。」

哥倫比亞總統裴卓26日拒絕載運驅逐移民的美國軍機降落，川普立即下令針對哥倫比亞的商品加徵25%關稅，並將於一周之內提高到50%。後續裴卓也宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅。

不過，兩國最新的關稅兼移民戰，在雙方達成協議後，有了峰迴路轉的改變。

路透指出，哥倫比亞外交部長莫里洛（Luis Gilberto Murillo）26日深夜也聲明：「我們已經克服與美國政府的僵局。」他補充，哥倫比亞政府已準備好總統專機，協助27日清晨搭乘遣返航班返回哥倫比亞的國人。