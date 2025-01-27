川普幕僚傳力主對加墨先祭關稅 再來談判
美國總統川普幕僚支持「先祭關稅再說」的聲浪高漲，一改川普過去拿關稅爭取讓步的做法，因此最快可能如期在本周六對墨西哥和加拿大課徵25%關稅。
川普周日宣布對哥倫比亞課徵25%的「緊急」關稅，道瓊社引述官員報導，由此可見川普認為關稅是有效的談判籌碼工具」，也是對不配合國家的「有效懲罰」。
官員也透露，川普揚言對墨西哥和加拿大課徵關稅是「來真的」，並希望他們有所配合。
這對投資人和企業有如當頭棒喝。高盛（Goldman Sachs）上周才告訴客戶，川普本周六課徵關稅的機率僅有20%，並指出他在第一任期內曾多次發出類似威脅，但不全然會付諸行動。不過，道瓊社引述內情人士報導，川普對於「先徵關稅再談判」的策略持開放態度，儘管目前尚未做出最終決定。
對墨西哥和加拿大課徵關稅，將成為川普在多方貿易戰中的下一波攻勢。川普周日出其不意地對哥倫比亞祭出關稅，並威脅對中國大陸、丹麥及其他歐洲多國加徵或祭出關稅，但他顯然正將下個目標鎖定南北兩個鄰國。
墨西哥和加拿大已努力配合川普的要求，但並未打動川普政府。墨西哥已盡力配合川普的遣返作業，單日內即接納了四個架次，並重新實施「停留墨西哥」（向美尋求庇護者在墨國境內等待審理）的移民政策，同時部署軍隊配合執行。
這些關稅威脅可能引發一場北美洲的貿易戰。加拿大已備妥一份報復性貿易措施清單，因應川普先發制人的反制手段。加拿大有人認為，若關稅持續過久，這場貿易衝突可能將加拿大推向經濟衰退的邊緣。
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