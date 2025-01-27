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比爾蓋茲專訪喊話川普政府這2件事 馬斯克也被點名

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
微軟共同創辦人比爾蓋茲2016年於川普大樓。路透
微軟共同創辦人比爾蓋茲2016年於川普大樓。路透

微軟共同創辦人比爾蓋茲的回憶錄《原始碼：我的起點》（Source Code: My Beginning，暫譯）2月份即將問世，近日他接受華爾街日報總編輯塔克（Emma Tucker）專訪，針對美中關係、億萬富豪馬斯克入閣等也發表看法。

華爾街日報報導，被問及當前兩個超級大國的關係走向時，蓋茲認為美國和中國需要建立更平衡的關係。

蓋茲說：「如果美中能擁有更多雙贏元素，那將是非常好的事。」他指出，融洽相處對於因應氣候變遷、致命疾病等議題至關重要。

另外，蓋茲也談到自己支持川普政府新成立的政府效率部（DOGE），但是不希望DOGE做得「太過分」。

蓋茲表態自己也認為有必要降低赤字，否則恐怕導致財務問題，「根據DOGE提出的數字，他們不得不審視包括退休金、國防、醫療保健在內的所有計畫」。

但是，蓋茲不樂見馬斯克完全取消某些計畫，他主張保留部分能提供長期利益的計畫，比如能讓數百萬人與HIV共存的藥物。

除此之外，蓋茲回顧童年表示，小時候表現出患有自閉症類群跡象，放在今日可能被診斷為自閉症。不過這也讓他能專注在科學和數學，他說，「反倒成為一種優勢」。

自閉症 華爾街日報 馬斯克

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