華郵：川普要求擴大逮捕無證移民 可能擴及無犯罪者

美國總統川普上任後開始遣返無證移民，以罪犯優先。華盛頓郵報今天報導，執法當局目前一天僅逮捕數百人，川普日前下令，須提高到1200至1500人。這代表沒有犯罪的無證移民也可能遭拘留。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，川普（Donald Trump）對遣返無證移民的進度感到失望，指示移民暨海關執法局（Immigration and CustomsEnforcement）加快逮捕的速度，從一天僅幾百人增加到1200至1500人。

這則報導引述4名匿名人士的消息指出，移民暨海關執法局（ICE）資深官員25日接獲命令，各分局每天須逮捕75人，未達標準的分局負責人須負責。

華郵引述移民暨海關執法局前任及現任執法官員的說法報導，這個命令大大提高執法人員為達目標，而可能隨意執法或侵害公民權的風險。

報導指出，白宮的「邊境沙皇」霍曼（TomHoman）過去幾週一再表示，不會進行大規模的圍捕，而是會將有犯罪記錄、與幫派有關者列為優先遣返對象。如今執法人員承受逮捕更多無證移民的壓力，沒有犯罪紀錄者也可能被抓。

移民暨海關執法局透過聲明指出，今天已與聯邦調查局（FBI）、菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）、聯邦緝毒局（DEA）、海關與邊境保護局（CBP）及司法部法警局（U.S. Marshals Service），開始在芝加哥針對特定對象執法移民法。

紐約時報（The New York Times）今天報導，司法部代理副部長波維（Emil Bove）已經前往位於伊利諾州的芝加哥指揮相關執法行動。

波維表示，這是過去4年失敗的移民政策所造成的「國家緊急」狀況。他並呼籲地方官員協助這些行動，並指不配合者可能面臨他們不樂見的後果。

伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）今天接受美國有線電視新聞網CNN訪問指出，伊利諾州會與聯邦當局合作，遣返被判有罪、或法院已批准遣返令的非法移民，但是不會參與突襲逮捕、也不會對可能沒有合法身分的人隨意臨檢。

民主黨籍的普里茨克說，波維上週宣稱司法部可以調查或起訴不配合聯邦當局行動的地方官員，這樣的說法沒有法律依據，只是為威脅地方官員。