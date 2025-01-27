快訊

林葉亭曝父親死因 急澄清2點心疼「讓曾經幫忙的人受委屈」

上午8時18分台東規模5.2地震11縣市有感 最大震度台東、屏東4級

明天除夕夜！過年紅包習俗禁忌一次看 舊紅包袋不能留

哥倫比亞報復川普 以牙還牙對美商品徵25%關稅

中央社／ 波哥大26日綜合外電報導

哥倫比亞總統裴卓拒絕載運驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普隨即下令針對哥倫比亞的商品加徵關稅後，裴卓今天也宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅。

法新社報導，裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X平台發文，起初表示他將針對美國商品徵收50%關稅，但之後刪文並宣布，他指示外貿部長「對於美國進口商品的關稅提高至25%」。

由於哥倫比亞拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，川普（Donald Trump）宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並將於一週之內提高到50%。

不過川普此舉的影響程度不明，因為哥倫比亞是美國在拉丁美洲最緊密盟友之一，且與美簽有自由貿易協定。

川普還宣布立即對哥倫比亞政府官員及裴卓「支持者」撤銷簽證，哥倫比亞公民在美國機場也將遭到更嚴格審查。

哥倫比亞 川普 美國

延伸閱讀

哥倫比亞拒美軍機遣返移民！川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

川普下馬威挑起新經濟戰 有意以金融影響力重塑國際秩序

相關新聞

哥倫比亞拒美軍機遣返移民！川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

哥倫比亞拒絕兩架搭載被驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普26日表示立即採取全面報復，包含加徵關稅、實施其他制裁和旅行禁...

川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

哥倫比亞總統拒絕允許遭遣返移民的兩架軍機落地後數小時，美國總統川普隨即宣布對哥倫比亞實施關稅制裁，教訓這個不願配合的美國...

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

由於哥倫比亞拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普今天矢言以徵收高關稅、實施其他制裁和旅行禁令等報復措施，...

川普下馬威挑起新經濟戰 有意以金融影響力重塑國際秩序

美國總統川普就任第一周，便以一連串聲明、威脅與恫嚇，挑起新一場多戰線的經濟戰，凸顯川普有意以美國的全球經濟與金融影響力，...

高盛：美企未來幾年恐須規避2,500億美元的關稅

美國總統川普的關稅政策預料將為美國國庫帶來大筆收入，但高盛集團預測美國企業的成本也將因此暴增，在未來幾年可能必須設法規避...

想拿下格陵蘭…川普指「人民想法一致」 歐盟軍委會：應考慮部署歐盟士兵

本周日，美國總統川普在空軍一號上發表講話時表示，格陵蘭人民希望成為美國的一部分。「我認為格陵蘭將會與我們達成一致。我覺得我們會得到它…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。