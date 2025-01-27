哥倫比亞報復川普 以牙還牙對美商品徵25%關稅
哥倫比亞總統裴卓拒絕載運驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普隨即下令針對哥倫比亞的商品加徵關稅後，裴卓今天也宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅。
法新社報導，裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X平台發文，起初表示他將針對美國商品徵收50%關稅，但之後刪文並宣布，他指示外貿部長「對於美國進口商品的關稅提高至25%」。
由於哥倫比亞拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，川普（Donald Trump）宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並將於一週之內提高到50%。
不過川普此舉的影響程度不明，因為哥倫比亞是美國在拉丁美洲最緊密盟友之一，且與美簽有自由貿易協定。
川普還宣布立即對哥倫比亞政府官員及裴卓「支持者」撤銷簽證，哥倫比亞公民在美國機場也將遭到更嚴格審查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言