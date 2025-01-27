哥倫比亞拒美軍機遣返移民！川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

哥倫比亞拒絕兩架搭載被驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普26日表示立即採取全面報復，包含加徵關稅、實施其他制裁和旅行禁令等。不過，哥倫比亞也不甘示弱反擊，迅速回應將對美國進口商品課徵50%關稅。

路透報導，川普在自家平台真實社群（Truth Social）發文批評哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）拒絕航班降落，已經危及美國國家安全和公共安全，「所以我已經指示我的政府立即採取以下緊急、果決報復措施」。

川普宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並將於一周之內提高到50%；而且對哥倫比亞政府官員祭出旅行禁令及撤銷簽證；還有針對其國庫、銀行和金融的緊急制裁。同時，指示對入境哥倫比亞公民實施更嚴厲的審查。

不過法新社指出，此舉的影響程度不明，因為哥倫比亞是美國在拉丁美洲最緊密的傳統盟友，與美國簽有自由貿易協定。

這是繼墨西哥之後，至少第二個拒絕讓執行驅逐移民任務美軍飛機降落的拉丁美洲國家，凸顯川普鎮壓移民舉措加劇拉丁美洲的緊張局勢。

裴卓稍早譴責華府作法，認為移民被當成罪犯對待。他在社群平台X發文說，哥倫比亞歡迎被驅逐的移民搭乘民航機回國，強調他們應該受到尊重和尊嚴對待。

美國國務卿魯比歐則聲明，美國將「不再被欺騙或被利用」，並補充裴卓先是授權遣返軍機，又在軍機升空時取消授權。一位美國官員匿名透露，裴卓取消降落許可時，軍機已經離開加州、前往哥倫比亞。