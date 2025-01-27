川普關稅首開鍘對付哥倫比亞 情人節花卉成了報復對象

哥倫比亞總統拒絕允許遭遣返移民的兩架軍機落地後數小時，美國總統川普隨即宣布對哥倫比亞實施關稅制裁，教訓這個不願配合的美國盟友。

川普周日在社群媒體貼文中宣布，他已下令對所有進口美國的哥倫比亞商品緊急課徵25%的關稅，並計劃在一周內將稅率提高至50%。據哥倫比亞稅務機關統計，以石油、黃金、咖啡和花卉是出口大宗項目。

川普此舉顛覆了兩國數十年來的友好關係，也可能對這個安地斯國家疲弱經濟造成毀滅性影響。外界已普遍預期川普和哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）之間的關係會緊繃，不料這次關係惡化的速度和破壞程度超出了幾乎所有人的預料。

川普在貼文中說：「裴卓拒絕這些航班已經危及美國的國家安全與公共安全。」

裴卓在川普貼文發布不到三小時後也隨即回應，宣布對美國進口商品課徵25%的報復性關稅。他還在X平台（原Twitter）上發文表示，哥倫比亞政府將協助以國內生產來取代更昂貴的美國進口商品，但未進一步說明細節。

川普此舉向全球釋出的訊息是，即使是長期的政治盟友，若不配合他的政策，也可能面臨制裁。

這次爭端起於兩架載有總計160名哥倫比亞人的航班，是美國計劃遣返350人的第一批。裴卓最初對這些航班表示歡迎，但在得知美國使用軍機運送這些移民後改變了立場。墨西哥早先也取不允許軍機降落為由取消一架遣返航班。

裴卓認為移民被當成罪犯對待。他在社群平台X發文說，哥倫比亞歡迎遭到驅逐的移民搭乘民航機回國，強調他們應該受到尊重和尊嚴對待。

儘管大多數南美國家目前和中國大陸經貿往來日益密切，美國仍是哥倫比亞的最大貿易夥伴。數據顯示，2024年1月至11月期間，哥倫比亞對美國的出口額達到130億美元，較2023年同期成長近8%。此外，在美國的哥倫比亞人也為兩國建立了深厚的文化聯繫，並帶來穩定的匯款流入。

據美國能源資訊署（EIA）統計，哥倫比亞是美國第四大外國石油供應來源，超越沙烏地阿拉伯和巴西。最新數據顯示，哥倫比亞每日向美國港口輸出超過21.5萬桶原油。整體而言，哥倫比亞約有29%的出口商品流向美國。

哥倫比亞歷來一直是美國在拉丁美洲重要的盟友，也是美國援助和軍事支持的主要受益國。不過，左翼的裴卓立場和川普不過，他不僅積極拉攏中國大陸，還為以色列攻打哈瑪斯造成巴勒斯坦人死傷公開批評以色列。

哥倫比亞風險分析公司（Colombia Risk Analysis）分析師古茲曼（Sergio Guzmán）說：「裴卓對川普的回應實屬愚蠢，這是他毫無勝算的抗爭，」「社群媒體上的言論是有後果的，這將是哥倫比亞的一個艱難時刻，這些行為會對我們造成實質影響。」

古茲曼還指出：「對於哥倫比亞的花卉產業來說，這樣的事件發生在情人節即將到來之際，無疑是雪上加霜。」