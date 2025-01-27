哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

由於哥倫比亞拒絕兩架搭載遭到驅逐移民美國軍機降落，美國總統川普今天矢言以徵收高關稅、實施其他制裁和旅行禁令等報復措施，對哥倫比亞進行打擊。

法新社報導，川普在自家平台真實社群（Truth Social）發文說：「（哥倫比亞總統）裴卓（Gustavo Petro）拒絕那些航班降落之舉已經危及美國國家安全和公共安全，所以我已經指示我的政府立即採取以下緊急、果決報復措施。」

川普宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並將於一週之內提高到50%。

不過報導指出，此舉的影響程度不明，因為華府在拉丁美洲傳統上最緊密盟友的哥倫比亞，與美國簽有自由貿易協定。

川普還宣布立即對哥倫比亞政府官員及裴卓「支持者」撤銷簽證，哥倫比亞公民在美國機場也將遭到更嚴格審查。

他並警告：「這些措施只是開始。哥倫比亞政府強迫罪犯進入美國，我們不會允許他們在接受這些人回歸一事上逃避其法律義務。」

川普上任後兌現競選承諾，展開大模掃蕩移民行動。哥倫比亞今天拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，成為繼墨西哥之後，至少第2個拒絕讓執行驅逐移民任務美國軍用飛機降落的拉丁美洲國家。

裴卓稍早譴責華府作法，認為移民被當成罪犯對待。他在社群平台X發文說，哥倫比亞歡迎遭到驅逐的移民搭乘民航機回國，強調他們應該受到尊重和尊嚴對待。

他發文稱：「美國不可以把哥倫比亞移民當作罪犯對待。」裴卓並表示，哥倫比亞境內也有1萬5660名美國人不具合法居留身分。

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