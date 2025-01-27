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川普下馬威挑起新經濟戰 有意以金融影響力重塑國際秩序

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普就任第一周，便以一連串聲明、威脅與恫嚇，挑起新一場多戰線的經濟戰，凸顯川普有意以美國的全球經濟與金融影響力，讓國際秩序重新朝美國有利的方向擺動，再輔以降低對國際貿易依賴、更單邊主義的經濟，塑造美國的「黃金時代」。各國正嚴陣以待，觀察川普的實際作為，再決定如何因應。

川普就任首周已瘋狂簽署多項行政命令及文告，不只是要重新塑造、還要維持美國的經濟與商業優越性。他威脅將於2月1日對墨西哥與加拿大進口產品開徵25%關稅，並揚言中國大陸若不同意將TikTok一半股權賣給美國企業，可能實施100%關稅。他還表示，歐洲若想免受關稅，就須大量增購美國石油，同時更宣布美國退出世界衛生組織（WHO）以及巴黎氣候協定。

全球GDP占比 圖／經濟日報提供
全球GDP占比 圖／經濟日報提供

川普23日在世界經濟論壇（WEF）發表視訊演說，要求沙國和其他產油國必須降低油價，各國央行之後須「立刻」降息，外國企業必須擴大在美國進行製造業投資，否則將面臨美國的關稅措施。歐盟必須停止以競爭法規打擊美國大型科技公司。如果外國當真對美國跨國企業實施「歧視」稅制，美國將對這些國家的人民及企業加倍課稅。

投資機構與決策官員認為，目前的關鍵問題在於，川普在第一任期採行的「條件交換」交易途徑，是否會在第二任變本加厲，讓美國更加轉向單邊主義。一位超大型主權財富基金負責人表示，川普「把貿易、租稅與能源都武器化，我擔心金融也將被武器化」。

川普把他以關稅為手段促成美國製造的方式，與美國前總統麥金里任內經濟迅速工業化的「黃金時代」將比擬，川普的政策納入共和黨傳統的「棍棒與胡蘿蔔」做法，以強力的經濟成長、減少規範、降低企業稅及更便宜的能源為誘因，同時揮舞關稅大棒，恩威並施要求企業投資美國。

川普對全球經濟體系可能引發的長期影響究竟有多大，各國並未驟下結論。但川普正在暗示，他將在第二任期加速「貿易武器化」，關鍵為他願意走多遠。布魯蓋爾智庫主持人澤特梅耶警告，如果美國退出世界貿易組織（WTO）及國際貨幣基金（IMF）等機構，協助治理全球經濟的各項安排可能遭「重大毀滅」。

比利時表示，「這種新環境顯示歐洲是適合投資的可預測環境」。可能也強化與其他國家的貿易關係。西班牙則說，「我們須使企業在相同立足點、相同條件及公平場域下競爭。對中國如此，必須對美國也如此」。

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