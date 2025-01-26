「立場不同但相處融洽」川普稱24小時內將與英相施凱爾通話 讚他工作出色
英國天空新聞報導，美國總統川普表示，他認為英國首相施凱爾目前為止「做得非常好」，並說兩人會在未來24小時內通話。
川普還表示，儘管施凱爾「是自由派，和他的立場有些不同」，但兩人「相處融洽」。川普說：「但我認為他是個很好的人。我認為目前為止他做得非常好。他以自己的哲學代表自己的國家。我或許不認同他的哲學，但我和他關係非常好。」
施凱爾去年9月曾在美國紐約川普大樓和川普共進晚餐。兩人在川普就職前曾通話兩次。
川普在總統專機空軍一號告訴記者，他首次出訪可能是前往英國或沙烏地阿拉伯，沙國是川普第一任期時首個訪問的國家。他說，「傳統上第一個出訪的國家可能是英國」，但川普稱上次先前往沙國是因為，沙國同意購買數十億美元的美國商品。
不過，天空新聞指出，川普的言論和億萬富豪馬斯克的態度截然不同，馬斯克多次呼籲更換英國首相。馬斯克目前為止在川普的第二任期扮演重要角色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言