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「立場不同但相處融洽」川普稱24小時內將與英相施凱爾通話 讚他工作出色

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（左）表示，他認為英國首相施凱爾（右）目前為止「做得非常好」，並說兩人會在未來24小時內通話。法新社
美國總統川普（左）表示，他認為英國首相施凱爾（右）目前為止「做得非常好」，並說兩人會在未來24小時內通話。法新社

英國天空新聞報導，美國總統川普表示，他認為英國首相施凱爾目前為止「做得非常好」，並說兩人會在未來24小時內通話。

川普還表示，儘管施凱爾「是自由派，和他的立場有些不同」，但兩人「相處融洽」。川普說：「但我認為他是個很好的人。我認為目前為止他做得非常好。他以自己的哲學代表自己的國家。我或許不認同他的哲學，但我和他關係非常好。」

施凱爾去年9月曾在美國紐約川普大樓和川普共進晚餐。兩人在川普就職前曾通話兩次。

川普在總統專機空軍一號告訴記者，他首次出訪可能是前往英國或沙烏地阿拉伯，沙國是川普第一任期時首個訪問的國家。他說，「傳統上第一個出訪的國家可能是英國」，但川普稱上次先前往沙國是因為，沙國同意購買數十億美元的美國商品。

不過，天空新聞指出，川普的言論和億萬富豪馬斯克的態度截然不同，馬斯克多次呼籲更換英國首相。馬斯克目前為止在川普的第二任期扮演重要角色。

出訪 川普 施凱爾 沙烏地阿拉伯 美國 英國

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