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高盛：美企未來幾年恐須規避2,500億美元的關稅

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
高盛集團預測，美國企業未來幾年可能必須設法規避2,500億美元的關稅。歐新社
高盛集團預測，美國企業未來幾年可能必須設法規避2,500億美元的關稅。歐新社

美國總統川普的關稅政策預料將為美國國庫帶來大筆收入，但高盛集團預測美國企業的成本也將因此暴增，在未來幾年可能必須設法規避2,500億美元的關稅。

高盛以首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）為首的團隊發布報告表示，受美中貿易戰影響，估算美國企業2023年已規避1,100-1,300億美元的關稅，並預測在川普第二任期還要再設法避掉多達1,250億美元的關稅，兩者加總後，暗示企業在「未來幾年要規避的關稅總額可能增至約2,500億美元」。

之前從中國大陸和其他國家進口商品的美國企業，已用各種手段規避增加的關稅，包含改從未被加徵關稅的國家出貨、誤植產品品項的標籤以適用更低的關稅稅率，或是以其他方法低報商品淨值。

川普認為，關稅是實質對外國企業課稅，認為企業會自行吸納關稅並且降價，還能利用增加的關稅收入減少債務，但企業規避關稅的做法將對這種想法大潑冷水。

高盛指出，計算結果顯示，規避關稅作為未來幾年將會增加，在某些案例下還會「大幅增加」。高盛預期，根據美國要對進口自中國大陸的產品關稅稅率提高20個百分點、對歐洲進口汽車關稅提高10個百分點的計畫，企業規避關稅將使美國的收入減少250億美元，損失金額高於2023年的150億美元。

此外，高盛認為，美國的貿易統計數據可能高估關稅對實際貿易的影響，例如中國大陸對美出口金額在2018-2023年間減少2,400億，但其中900億美元因為規避行為而被高估。

川普已揚言2月開始對從加拿大及墨西哥進口產品徵收25%關稅。聯邦預算問責委員會（CRFB）表示，若此政策生效，並對中國大陸進口產品加徵10%關稅，美國今年的收入將增加約1,400億美元，並在2035年度達到1.5兆美元。

川普 美國

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