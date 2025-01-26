想拿下格陵蘭…川普指「人民想法一致」 歐盟軍委會：應考慮部署歐盟士兵

本周日，美國總統川普在空軍一號上發表講話時表示，格陵蘭人民希望成為美國的一部分。

「我認為格陵蘭將會與我們達成一致。我覺得我們會得到它。我認為格陵蘭人民想與我們在一起，你們知道的。那裡有5.5萬人，他們想和我們在一起。」川普說道。

川普補充說，他並不完全清楚丹麥對這一自治領地的主權依據，但他表示，如果丹麥拒絕這一提議，將是「一種非常不友好的行為」。

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格陵蘭總理穆特‧貝‧埃格德（Múte B Egede）表示，格陵蘭人民將決定該領土的未來。丹麥首相弗雷澤裡克森（Mette Frederiksen）對此表示支持。

格陵蘭是世界上最大的非大陸島嶼，雖隸屬於丹麥王室，但在絕大多數事務上享有自治權，其國防與外交事務由丹麥負責。

在北極佔據著重要的地緣政治位置，格陵蘭也被認為蘊藏著大量關鍵礦產資源，因此備受各大國關注。

川普強調，美國不會排除使用軍事力量或經濟手段解決問題。他還提到俄羅斯和中國對格陵蘭展現出的興趣，並將兩國視為對美國「不友好」的勢力。

「目前，格陵蘭附近有俄羅斯的船只、中國的船只，還有來自其他國家的船只。這不是一個好局面，我相信我們會得到格陵蘭。」川普說。

歐盟軍事委員會主席布裡格（Robert Brieger）在接受德國《世界報》周日版採訪時表示，支持在格陵蘭部署歐盟軍隊。他認為，「這將是一個強烈的信號，有助於該地區的穩定」。

在采訪中，他表示，從地緣政治和安全政策的角度來看，格陵蘭的重要性不容忽視。他提到：「格陵蘭擁有豐富的礦產資源儲備，且是國際貿易的重要運輸路線之一。」

「然而，隨著氣候變化導致冰雪融化加劇，這也造成了與俄羅斯甚至中國的潛在緊張關系。」他補充道。

他認為，「不僅應繼續允許美軍駐扎在格陵蘭，還應考慮部署歐盟士兵。這完全符合邏輯。」

布裡格還強調：「川普是一個聯合國成員國的元首，作為大國總統，我相信他會尊重《聯合國憲章》中關於邊界不可侵犯的原則。」

歐盟軍事委員會是歐洲理事會框架下的最高軍事機構，旨在為成員國之間提供軍事咨詢與合作。布裡格表示，在格陵蘭部署歐盟士兵的決定最終是「一個政治決定」，需要綜合考慮多方利益。

（德新社）

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