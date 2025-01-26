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揚言懸賞獵殺塔利班領袖！魯比歐：被扣留在阿富汗的美國人比想像的還多

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天揚言懸賞取阿富汗塔利班（Taliban）領袖的項上人頭，他說，被扣留在阿富汗的美國人，可能比之前想像的還多。法新社
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天揚言懸賞取阿富汗塔利班（Taliban）領袖的項上人頭，他說，被扣留在阿富汗的美國人，可能比之前想像的還多。法新社

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天揚言懸賞取阿富汗塔利班（Taliban）領袖的項上人頭，他說，被扣留在阿富汗的美國人，可能比之前想像的還多。

數天前，塔利班政府和美國交換了囚犯；這是拜登任內最後幾項行動之一。

魯比歐透過社群媒體發出嚴厲警告，口吻與他的老闆川普總統驚人相似。

魯比歐在社群平台X寫道：「剛剛聽說塔利班扣留的美國人質比之前據報的還多。」

「如果這是真的，我們將得立刻祭出鉅額賞金，獵殺他們的最高領導人，甚至可能比我們對賓拉登（Osama bin Laden）開出的賞金還高。」他指的是2011年被美軍擊斃的蓋達（Al-Qaeda）組織領導人賓拉登。

塔利班根據與拜登政府達成的協議，釋放被扣留在阿富汗的美國公民柯貝特（Ryan Corbett）。柯貝特先前一直與家人生活在阿富汗，2022年8月被塔利班扣留。

同時獲釋的還有美國人麥肯蒂（William McKenty），外界對他被拘留的原因所知不多。

作為交換，美國釋放了在加州監獄服無期徒刑的阿富汗戰士穆罕默德（Khan Mohammed）。穆罕默德因走私海洛因和鴉片進入美國而被定罪，他也被控試圖以火箭彈殺害在阿富汗的美軍。

2001年9月11日恐怖攻擊後，美國懸賞2500萬美元，徵求促成逮捕或擊斃賓拉登的資訊。美國國會後來授權國務卿將賞金提高至5000萬美元。

塔利班 美國公民 阿富汗

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