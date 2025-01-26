後悔？川普表態考慮重新加入WHO 譚德塞內部信曝：美國退群加劇財務困難

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美國總統川普。路透通訊社
美國總統川普。路透通訊社

川普這一表態距離他下令美國退出世衛組織僅數日之隔，退出的原因是他認為世衛組織在應對新冠疫情及其他國際衛生危機中存在失誤。

「也許我們會考慮再次加入，我不知道。也許我們會。他們得把問題清理乾淨。」川普在集會上說道。

作為世衛組織最大的資金支持國，美國貢獻了該機構約18%的總資金。世衛組織2024-2025年的兩年預算為68億美元，而川普對美國的高額出資表示不滿。他指出，與中國相比，美國承擔了更多的資金壓力，而中國的人口卻遠超美國。

由於美國的「退群」，WHO已開始採取一系列緊急節約措施。

世衛總干事譚德塞在致員工的一封內部信中表示，世衛將實施全面招聘凍結，並大幅削減技術援助任務和差旅費用，未來的會議也將主要以線上形式舉行。

譚德塞在信中提到，美國的決定加劇了世衛的「財務困難」，也給員工帶來了「巨大的不安和不確定性」。他對美國的退出表示遺憾，並呼籲未來的美國政府重新考慮這一決定。他強調，世衛願意與美方展開建設性對話，以維護和加強雙方的歷史性合作關係。

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