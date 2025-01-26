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數十名巴西移民遭美驅逐出境… 巴西見遣返途中遭上銬 痛斥美國漠視人權

中央社／ 聖保羅25日綜合外電報導
遭美國驅逐出境的數十名巴西移民今天搭機返國。由於機上移民戴著手銬，讓巴西官員大為不滿，痛斥這種做法「公然漠視」該國公民人權。圖為1月25日，巴西移民於巴西馬瑙斯的愛德華多·戈麥斯國際機場，登上巴西空軍飛往貝洛奧裡藏特的航班。路透
遭美國驅逐出境的數十名巴西移民今天搭機返國。由於機上移民戴著手銬，讓巴西官員大為不滿，痛斥這種做法「公然漠視」該國公民人權。圖為1月25日，巴西移民於巴西馬瑙斯的愛德華多·戈麥斯國際機場，登上巴西空軍飛往貝洛奧裡藏特的航班。路透

美國驅逐出境的數十名巴西移民今天搭機返國。由於機上移民戴著手銬，讓巴西官員大為不滿，痛斥這種做法「公然漠視」該國公民人權，並要求美方官員將手銬摘除。

巴西司法部今天發布聲明表示，移民遣返班機原定降落巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的好景市（Belo Horizonte），後因技術問題而改降亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）。

班機降落後，聯邦警察奉司法部長萊萬多夫斯基（Ricardo Lewandowski）之命迅速介入處理，以解開機上乘客的手銬。

據報導，這架飛機載有88名巴西移民、16名美國安全人員，以及8名機組人員。

聲明稱，萊萬多夫斯已向總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）報告，美方將遣返移民上銬之舉「公然漠視巴西公民的基本人權」。

總統獲悉此事後，下令空軍派機將乘客送往最終目的地，以確保他們在「享有尊嚴、安全無虞」的狀況下完成旅程。

巴西外交部也表示，將要求華府針對「航班乘客遭受的侮辱性待遇」做出解釋。

值此之際，拉丁美洲正設法應對美國新任總統川普強硬的反移民政策。

巴西司法部與聯邦警察局表示，這是今年第2架從美國起飛、遣返巴西移民的班機，也是川普本月20日就職以來，首架運送無證移民回巴西的航班。

美國經常在移民遣返班機上動用手銬與其他限制自由手段，此舉引起巴西不滿。川普盟友、巴西右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也曾呼籲美方停止這種做法。

司法 基本人權 川普 巴西 移民 美國

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