川普反悔了？鬆口1前提重返世界衛生組織
美國總統川普20日就職當天下令退出世界衛生組織（WHO），但是經過幾日，川普鬆口考慮重新加入，前提是WHO必須「好好整頓」。
川普25日在拉斯維加斯一場集會說：「或許我們會考慮重新加入，我不知道，也許會。他們必須整頓好。」
川普因不滿WHO處理新冠疫情不當，加之不滿砸太多錢在WHO，決定退出WHO。
路透指出，美國是WHO的最大財務支持者，大約貢獻其總資金的18%。此外，川普對於美國向WHO支付的資金比中國大陸多感到不滿，尤其是考慮到中方人口遠超美國。
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