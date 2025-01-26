美90天援外凍結令釀恐慌！美官員請命「解凍」援烏 對台衝擊尚未知

金融時報引述知情人士及閱讀相關文件報導，美國國務院歐洲暨歐亞事務局資深外交官員，以國家安全為考量，請求國務卿魯比歐「解凍」援助烏克蘭相關計畫，並取消停止工作命令。

魯比歐24日透過電文發布新指引，暫停支出現有的大部分援外資金，為期90天且立即生效。

金融時報報導指出，一封25日發給美國國際開發署（USAID）駐烏克蘭員工的電子郵件中表示：「目前尚不清楚解凍請求是否會獲得完全或部分批准，但是華府方面目前釋出積極訊號。」

另外，據電子郵件和其中一些合作組織的官員稱，USAID駐烏克蘭辦事處考慮請求豁免期間延遲「停止工作」命令。

一份文件命令「承包商立即停止USAID、烏克蘭合約和任務命令下的工作」，在基輔時間25日晚間，一些組織開始收到「停工」命令，且被要求「除非收到承包官員書面通知，否則不得恢復工作」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，該電文僅對緊急糧食援助以及對以色列和埃及的外國軍事融資提供豁免，未明確提及其他接受外國軍事融資的國家，例如烏克蘭或台灣，是否被排除在凍結範圍之外。

國際非政府組織聯盟「美國國際志工行動協會」（InterAction）在25日的聲明中表示，凍結援助中斷了重要的救生行動，包括為嬰兒提供乾淨的水源、終止販賣女童等，「它停止了對攸關美國利益之國家的援助，包括台灣、敘利亞和巴基斯坦。」

不過，一名知情的烏克蘭政府官員向金融時報證實，美國對烏克蘭的軍事援助並不包含在凍結令中，這名官員說：「對烏克蘭的軍援維持不變，至少目前是如此，且確定不屬於90天凍結令的範圍。」

美聯社也報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，軍援並未受到影響，但是尚不清楚人道援助計畫是否受到衝擊。