川普會紐森 勘災加州野火

美國總統川普廿四日搭空軍一號抵洛杉磯到野火災區勘災，民主黨籍加州州長紐森在停機坪迎接。川普說二人將討論一起解決問題。二人見面時互相釋出善意，握手達十秒。川普曾罵紐森是「紐渣」（Newscum）。

川普、第一夫人梅蘭妮亞與紐森交談後，共同走向在洛杉磯國際機場停機坪守候的記者。紐森感謝川普前來，並表示這對當地災民意義重大，「我十分預期我們能攜手努力」。川普也說「我們會解決問題」，「災害影響無數人生命，也影響大量的房地產；恐怕自二戰以來都沒這樣過」。

川普隨後改搭直升機到斷崖山火災區，和消防員、災民及地方官員交換意見。他在太平洋斷崖地區的６９消防分隊，與民主黨籍洛杉磯市長巴斯和多位選區在洛杉磯地區的國會議員舉行座談會。

會中民主黨籍政治人物雖占多數，例如聯邦眾議員薛曼及劉雲平。但川普見到薛曼後主動打招呼說，「我太知道你了，但放心我們今天站在同一陣線，一起合作」。

川普還說，聯邦政府百分之百跟各位站在一起，還強調「黃金時代不能少了金州」。金州是加州的別稱，他廿日在華府就職演說中指稱，他回任總統後美國就會開啟「黃金時代」。

川普指稱，這次所有與他交談的災民都願在原地重建，因此對災後重建所需的許可，聯邦政府將簡化流程免除程序，讓原本可能需十八個月的申請流程，可縮短至十八天。

另外，川普赴洛杉磯前，廿四日先到北卡羅來納州視察去年海倫颶風的災後重建，他對美國聯邦緊急事故管理署（ＦＥＭＡ）救災官僚與行事牛步非常失望，甚至揚言廢除。

北卡去年九月慘遭海倫颶風蹂躪，川普夫婦廿四日至重災區阿什維爾視察災後重建進度。川普向災民喊話說，「我們來是傳達一項簡單訊息，就是你們不會再遭遺忘，上屆政府對你們實在太不公平」。